Fertőzés

Megszólalt a magyar üzem a szalmonella-botrány kapcsán

"Július 4-én tájékoztatott minket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), hogy fennáll annak lehetősége, hogy egy, a Barry Callebaut belga csokoládégyárában történt szalmonellafertőzés összefüggésbe hozható lehet a komáromi gyárunkból származó szójalecitin szállítmányokkal" - írta közleményében a Vandamme.



Mivel az élelmiszerbiztonság rendkívül fontos számukra, azonnal megtettek minden lehetséges lépést, és vizsgálatot indítottak, hogy felderítsék az esetleges fertőzés nyomát. A gyár 23 különböző pontján vett minták mindegyike negatív lett a szalmonella jelenlétére.



"A lecitint szójababból vonjuk ki. Ezt az élelmiszer-adalékot a csokoládé emulgeálószereként használják, hogy a terméknek megfelelő viszkozitást, sűrűséget adjanak. A szójalecitin gyártásának minden egyes lépése rendkívül szigorú higiéniai körülmények között, zárt rendszerben történik, ami szinte teljesen kiküszöböli a lehetséges szennyeződések kockázatát" - tájékoztatták a ma.hu-t.



Pozitív lett azonban az a minta, amely a szóban forgó lecitintételek Belgiumba történő szállításáért felelős fuvarozó teherautójából származik. "Ebből arra következtetünk, hogy a szennyeződés feltehetően a szójalecitin üzemünkből való távozása és a tartálykocsiban való elhelyezése között következhetett be" - közölte a gyár. Azonban a fuvarozó összes többi teherautójából származó minta ugyancsak negatív lett.



"A szennyeződés okának felderítése érdekében továbbra is konstruktívan együttműködünk a NÉBIH-hel, és várjuk, hogy a hatóság mintagyűjtése is megerősítse a mi vizsgálatunk eredményét. Amint értesültünk a lehetséges szennyezésről, a lecitingyártást leállítottuk, a folyamatban lévő vizsgálat lezárultáig annak előállítása szünetel. A már meglévő lecitinkészletet zároltuk."



Az érintett belga csokoládégyár, a Barry Callebaut és ügyfelei időközben megtették a szükséges lépéseket, hogy ne szállítsák ki a fogyasztókhoz a termékeket, amelyekben az adott lecitin tételeket használták.