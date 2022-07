Turizmus

Agrárminisztérium: több mint 200 programot kínál évente a Duna-Ipoly Nemzeti Park

Az állami természetvédelem fontos feladatai közé tartozik a természeti értékek színvonalas bemutatása. Budapest turizmusa jelentős fejlődésen ment keresztül, a fővárosba látogatók száma így nagymértékben növekedett, az aktív kikapcsolódás után érdeklődők egyre gyakrabban keresik fel a közeli vízpartokat és a hegyeket - írta pénteki közleményében az Agrárminisztérium.



A Duna-Ipoly Nemzeti Park Magyarország leggazdagabb élővilágú nemzeti parkjainak egyike. Számos állat- és növényfaj csak itt él Magyarországon. Területe a Pilis, a Visegrádi- és a Börzsöny hegységeket, az Ipoly-völgy Hont és Balassagyarmat közötti szakaszát és a Szentendrei-sziget egyes területeit foglalja magában. A Nemzeti Park térségének egyedi sajátosságát a három nagy tájképi egység (folyóvölgyek, hegységek, síkság) találkozása adja. Ebből következik a terület nagyfokú változatossága, amely egyedülálló határainkon belül.



A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén 8 tájvédelmi körzet, 37 természetvédelmi terület, egy Európa Diplomás Terület (Szénások EDT) és egy bioszféra rezervátum (Pilisi BR) található Natura 2000 hálózattal átszőve. E védelem biztosítja az élővilág változatosságának megőrzését, amelynek megismerésére, természetvédelmi bemutatására az igazgatóság számos ökoturisztikai létesítményt üzemeltet. Ezek között látogatóközpontok, tanösvények, idegenforgalmi hasznosítású barlangok, de egy arborétum, tájház, vagy éppen erdei iskola is szerepel. A Börzsöny kapujában, számtalan túraútvonal kiindulópontjában található az igazgatóság Királyréti szálláshelye, a Hiúz Ház.



A minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzeti park igazgatóság szombaton madárgyűrűzési bemutatóra invitál minden érdeklődőt a dinnyési Madárdal tanösvényre. A látogatók részt vehetnek a madarász tábor életében és mindenki testközelből nézheti meg a madarakat és a madárgyűrűzők munkáját. A programhoz 2 kilométeres könnyű séta tartozik a Madárdal tanösvényen.



Megújult az Esztergom melletti, lenyűgöző panorámával, különleges történelmi és természeti értékekkel teli Strázsa-hegyi tanösvény. Az 1,2 kilométeres körtúra a hegy északi oldalán visz föl a toronyhoz és a déli oldalán hoz le. A felújított, szélesebb lépcsők mellett a nemzeti park igazgatóság helyenként korlátokat is kihelyezett, melyek elsősorban a kijelölt útvonal betartását és az élőhely védelmét szolgálják.



Akik esőbiztos programot keresnek, vagy elbújnának a forróság elől, azoknak a Vár-barlang kínál menedéket hétvégenként. Az itteni programokon az érdeklődők mindent megtudhatnak a Vár-hegy és az alatta húzódó barlangrendszer történelméről, geológiájáról és rejtélyeiről. A rendelkezésre álló idő tükrében több féle program közül választhatunk a rövidebb "átmenő" túrától a klasszikus sétán át a 3 órás extra túráig. Ajánlott felszerelés a pulóver, mivel a föld alatt a legnagyobb hőségben is hűvös van.

Idén több olyan természetismereti kenutúra indul, melyen a nemzeti park természetvédelmi őre kíséri a csapatot. A túra közben mesélnek a Dunakanyar élővilágáról és beavatnak az idén 25 éves Nemzeti Park munkájába is.



Következő hét péntek estéjén indul a Királyréti Erdei Iskola és Látogatóközpontból az Erdőmerülés program, melynek során az erdő mély relaxáló hatását tapasztalhatjuk meg. Az esti sötétségben kiélesednek érzékszerveink. Látásunkra ilyenkor kevésbé támaszkodhatunk, valószínűleg több hangot, erdei zörejt fogunk hallani, jobban érezzük a talpunkkal a talajt, bőrünkkel a hőmérsékletet, a párát és orrunkkal az esti erdő illatait. A csodálatos erdei környezetben vezetett könnyű séta során speciális gyakorlatokkal, tanácsokkal, játékokkal, különleges ingerekkel, mozgással segítik a relaxálást - közölte az Agrárminisztérium.