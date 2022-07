Ukrajnai háború

Titokban Ukrajnában járt a honvédség parancsnoka

Ukrajnában járt Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka. Erről csak a kijevi magyar nagykövetség adott hírt, ám ott is csak a látogatásról beszámoló ukrán vezérkari oldal posztját osztották meg - írja az Index. A magyar oldalon - a Honvédelmi Minisztérium vagy a honvedelem.hu weboldalain - egyelőre nem számoltak be a látogatásról.



A látogatásról az ukrán hadsereg vezérkarának oldalán tettek közzé egy képes beszámolót. A magyar parancsnok találkozott Valerij Zsaluzsniyijjal, az ukrán hadsereg főparancsnokával is. Zsaluzsnyij azt mondta: a látogatás annak a jele, hogy Magyarország Ukrajnát támogatja az Oroszország elleni háborúban.



"Nagyra értékelem a szakmai, baráti kapcsolatot, amelyet magyar kollégámmal ápolok, és elégedett vagyok az államaink közti katonai együttműködéssel" - idézték az ukrán főparancsnokot a közleményben.



Az ukránok beszámolójából az is kiderült, hogy a magyar delegáció egy hosszabb körutat tett az ország déli részén Dnyipróban, valamint - az oroszok által a napokban is bombázott - Mikoljivben.