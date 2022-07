Kormány

Gulyás: a kormány elfogadta az Európai Bizottság álláspontját

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Előrehaladtak a tárgyalások az Európai Bizottsággal a helyreállítási alap folyósításáról, a kormány elfogadta a bizottság álláspontját - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón csütörtökön. Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a kormány négy fontos területen fogadta el a bizottság álláspontját.



Magyarország akár uniós, akár nemzeti forrásból ír ki pályázatot, egyaránt 15 százalék alá viszi az egyszereplős közbeszerzések arányát - emelte ki a miniszter.



A kabinet azt is elfogadta, hogy a korrupciós büntetőügyekben az ügyészség döntésével szemben legyen helye bírósági jogorvoslatnak, vagyis a végső döntést mind a nyomozás elrendeléséről, mind annak megszüntetése esetén a folyatásról és végső soron a vádemelésről a bíróság mondja ki. A kormány által kezdeményezett jogalkotásnál nagyobb teret adnak a társadalmi konzultációnak és csökkentik a gyors jogalkotási lehetőségek arányát.



Azt a bizottsági ajánlást is elfogadta a kabinet, hogy az uniós források jelentős részét az energiafüggetlenség növelésére kell fordítani - mondta.



Ez igaz a helyreállítási alap támogatási forrásaira, és ha arról megegyeztek, jövő augusztusig hitelkérelemre is van lehetősége Magyarországnak. A hitelként elnyerhető forrásokat teljes egészében energiafüggetlenség elérésére fordítaná a kormány.



Gulyás Gergely kijelentette: a kormány célja, hogy a bizottság javaslatait elfogadva a lehető leggyorsabban megállapodjon.



Eközben azonban a magyar baloldal képviselői intenzíven lobbiznak azért, hogy megakadályozzák a megállapodást - jegyezte meg a politikus.



Gulyás Gergely kijelentette: ezzel nem a kormánynak, hanem az országnak okoznak kárt, akadályozzák, hogy jusson forrás a pedagógusok vagy az egészségügyi dolgozók béremelésére. Szerinte mindez a jelenlegi háborús helyzetben soha nem látott felelőtlenség.



Magyarország azt is megvizsgálja, hogy az energiafüggetlenség hogyan növelhető - folytatta. Igyekeznek gondoskodni a Mátrai Erőmű jelenleg nem működő erőműinek beindításáról. Három gázturbinás erőművet is építenének a következő két-három évben és Paks I. üzemidőhosszabbítását is kezdeményezi a kabinet.



Növelnék a hazai gáztermelést, a jelenlegi 1,5 milliárd köbméterről 2 milliárdra. Ezt az teszi lehetővé, hogy például a makói palagázt a jelenlegi gázárak mellett már megéri kitermelni. A rendelkezésre álló 3 gigawattnyi naperőművi kapacitást pedig a jövő év végére növelné 6 gigawattra a kormány - tette hozzá.



A piacokon vagy a forint árfolyamán látszó nehézség ellenére a magyar gazdaság fundamentumai stabilak és erősek - mondta Gulyás Gergely.



Hangsúlyozta, hogy a kabinet a szerdai ülésén értékelte a magyar gazdaság és költségvetés helyzetét.

Kifejtette: a legfrissebb, májusi ipari termelési adat 9,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, szinte teljes a foglalkoztatottság, és a költségvetési bevételek is jelentősen nőnek, nagy részük valószínűleg alultervezettnek bizonyul majd.



A kormány minden olyan intézkedést megtett, ami a költségvetés stabilitásához kell. Így a hiánycél idén és jövőre is tartható - fűzte hozzá a miniszter.



A forint árfolyamát az energiaárak, elsősorban a gázár mozgatja, ezért gyengül az euró is a dollárhoz képest - mondta.



Mindennek a háború a kiváltó oka, és az amiatt bevezetett szankció, amelytől egész Európa szenved. Példaként Németországot hozta, amely negatív külkereskedelmi mérleget ért el.



Az inflációról szólva közölte: az egész Európát elérte, de abban Magyarország valamivel jobban áll, mint a térség országai, míg a nemzeti valuta árfolyamával valamivel rosszabbul.



Gulyás Gergely elmondta, mintegy négyezer fős lesz a határvadász egység a rendőrségen belül, először 2200 határvadászt vesz fel a belügyi tárca.



A határvédelmet a rendőrökkel együttműködve a határvadászok fogják ellátni - ismertette, megjegyezve: ez tehermentesíti a katonaságot és többen fogják védeni a magyar határt.



Hozzátette: a költségvetési forrásokat a honvédelmi alapból biztosítják majd.



Gulyás Gergely értékelése szerint az elmúlt időszakban nemcsak megnőtt az erőszakos határsértések száma, hanem azok sokkal brutálisabbak és agresszívabbak lettek. Elmondta, hogy a határ szerb oldalán fegyveres konfliktus robbant ki, amelynek halálos áldozatai is voltak, emellett a migránsok több esetben fegyverrel kísérelték meg az átjutást a magyar határkerítésen.



Míg a déli határnál Magyarország növekvő migrációs hatásnak van kitéve, addig a keleti határnál, a szomszédos országban háború zajlik, ezért katonákra, mozgósításra szükség van - összegzett.



Gulyás Gergely szerint a pánikkeltés távol áll a kormánytól, de ha a brit kormány mozgósítást rendel el, akkor a magyar katonáknak is az ország keleti felében kell tartózkodnia.



Ismertetése szerint míg a déli határszakaszon tavaly január 1. és június 6. között 47 ezer, addig idén ugyanebben az időszakban 110 ezer határsértőt fogtak el. Egy év alatt 92 százalékkal nőtt az embercsempészet miatt elfogottak aránya, tavaly 431, idén 831 embercsempészt fogtak el, ellenük büntetőeljárás indult.