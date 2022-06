Tűzveszély

Nébih: csütörtöktől Pest és Veszprém megyében is életbe lép a fokozottan tűzveszélyes időszak

A tartós kánikula okozta szárazság és az ebből adódó, fokozott tűzkockázat miatt június 30-tól Pest és Veszprém megyében is életbe lép a fokozottan tűzveszélyes időszak - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel.



Az érintett két megyében a Nébih a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével rendeli el a tűzgyújtási tilalmat. Ugyanis Pest és Veszprém megyében nagy kiterjedésű, magas tűzveszélyességű erdőállományok találhatók, sok esetben a lakott területek közé ékelve. A talaj mindkét megyében kritikusan száraz, csapadék továbbra sem várható és előreláthatólag folytatódik a kánikula. Mindezek miatt nagy az esély az intenzív, gyorsan terjedő felszíni tüzek kialakulására.



Hozzátették, a tűzgyújtási tilalom érvényben marad Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is.



A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve az interaktív tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is.



Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni - olvasható a Nébih közleményében.