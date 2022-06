Lakcímek

A hiányos címek pótlásáért indított kampányt a Magyar Posta

A Magyar Posta - az Országos Mentőszolgálat támogatásával - figyelemfelhívó kampányt indított a hiányos ház- és ajtószámok, nevek és levélszekrények pótlásáért.



A Magyar Posta Zrt. csütörtöki, az MTI-nek elküldött közleménye szerint a házszámok, ajtók, csengők és levélszekrények hiánya vagy nem megfelelő jelölése nemcsak a sikeres kézbesítésnek szab gátat, hanem a mentők munkáját is megnehezíti; akár életek is múlhatnak a hiányosságokon.



Sok településen ütközik akadályokba a postai kézbesítés, mivel nincsenek pontosan jelölve a címadatok az ingatlanokon. A Magyar Posta Zrt. friss, reprezentatív felmérése szerint minden hetedik ingatlanról hiányzik a házszám, valamint a lakosság csaknem felénél jelent problémát a nevek beazonosítása a levélszekrényen. Ugyanez a kapucsengőknél is megfigyelhető: a válaszadók több mint fele nyilatkozott úgy, hogy vagy hiányzik a neve a nyomógomb mellől, vagy ott van, de olvashatatlan. Tíz bejárati ajtó közül hatról hiányzik vagy nem azonosítható be a címadat - ismertették.



Emiatt a kézbesítők lassabban vagy egyáltalán nem tudják kézbesíteni a küldeményeket, és a mentők munkáját is megnehezíti, akadályozva a gyors segítségnyújtást - emelték ki a közleményben.



A Magyar Posta Zrt. az Országos Mentőszolgálat támogatásával "Segíts, hogy megtaláljunk!" néven indít nagyszabású figyelemfelhívó kampányt, hogy jelezzék, mennyire fontos a házszám és a több címadat.



A közleményben Panulin Ildikót, a vállalat szóvivőjét is idézték: "a lakosság segítségére is szükségünk van, a Magyar Posta Zrt. arra kér mindenkit, hogy győződjön meg arról, jól látható-e a házszáma, az ajtószáma, a lakásban lakók neve, van-e zárható, névvel ellátott levélszekrénye és működő csengője".



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta: "naponta száznál is több olyan riasztást kapnak, ahol minden perc, sőt minden másodperc számít, mert újraélesztésre, vagy más életmentő beavatkozásra van szükség. A cím megtalálása még GPS segítségével sem egyszerű. Ha hiányzik az utcanévtábla, nincs kint a házszám, a lépcsőház betűjele, vagy az egyéb jelölés, akkor a keresgélés percekig is tarthat és az időveszteség életekbe kerülhet".