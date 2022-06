Önkormányzat

Karácsony: Előbb főispán, aztán vármegye, lesz még ebből királyság is...

Kocsis Máté kedden nyújtotta be az Alaptörvény tizenegyedik módosítását célzó javaslatot, amelyben szerepel az is, hogy a történelmi hagyományok miatt a megyék neve vármegyékre változna. 2022.06.22 13:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A polgármesterek biztos nem lesznek szolgabírók - reagált Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán arra, hogy a megyék neve vármegyékre változna a Fidesz frakcióvezetője által benyújtott javaslat szerint.



"Előbb főispán, aztán vármegye, ha ebben a tempóban megy vissza a kormány az időben, lesz még ebből királyság is... Most szólok: a polgármesterek biztos nem lesznek szolgabírók" - fogalmazott a főpolgármester, aki azt írta: "tomboló infláció, zuhanó forint, gazdasági- és energiaválság idején ilyesmivel foglalkozni, valahol a szánalmas és a röhejes között van félúton."



Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kedden nyújtotta be az Alaptörvény tizenegyedik módosítását célzó javaslatot, amelyben szerepel az is, hogy a történelmi hagyományok miatt a megyék neve vármegyékre változna.



Karácsony Gergely a bejegyzésében kitért arra is, hogy szerinte "messzebb vezet" a kormány másik szándéka, amely szerint "ellentételezés nélkül elveszik a kiemelt fővárosi köztereket Budapesttől, előbb államosítják, majd a fideszes többségű V. kerületnek passzolják a Vörösmarty teret, a Széchenyi teret és a Podmaniczky teret".



Ennek semmi köze a budapestiek érdekeihez. "Ehhez a magánérdekeknek van köze, meg Tiborcz új szállodájának van köze, meg ahhoz az V. kerületi ingatlanhasznosítási gyakorlathoz van köze, amikor bagóért kerülnek a haverokhoz az értékek" - fogalmazott a főpolgármester, aki szerint ez "törvényesített rablás".



"Ez tehát nem csak Budapest ügye, Budapest nem is hagyja annyiban. Mindezek után pedig az önkormányzati választást akkor kell megnyerni, amikor tartják" - zárta bejegyzését Karácsony Gergely.