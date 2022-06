Ukrajnai háború

Orbán ezen hívta fel Zelenszkijt

Bárki joggal hihetné, hogy az ország első embere a legjobbat kapja mindenből, így az őt körülvevő technológia is a legfejlettebb. Ehhez képest egy nyomógombos Nokián telefonálgat Orbán Viktor külföldre. Ezen hívta fel az ukrán elnököt is, amiről képet is posztolt. Bár azt nem tudni, a fotót milyen készülékkel csinálta, és arról sem ír a Facebook-bejegyzés, hogy miért volt ennyire sürgős a hívás. Mindenesetre a kommentelők szerint erre a készülékre nehezen lehet kémszoftvert telepíteni.