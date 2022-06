Egészség

Zacher Gábor: Ne legyen harmadik ital!

A nyári hőségben a tömény szeszes italokat mindenképp, és a harmadik sört, bort, fröccsöt is kerülni kell. 2022.06.21

Két év kihagyás után ismét lehet tartani, és rendeznek is fesztiválokat Magyarországon. Zacher Gábor toxikológus nagyon jónak tartja, hogy vannak ilyen rendezvények, van a fiataloknak a programjuk, ugyanakkor szerinte semmivel sem hajlanak el többen, mint korábban. A szakértő a Portfolio-nak azt is elmondta, hogy lehetőség szerint ne legyen harmadik ital, ugyanakkor ha mégis detoxikálásra lenne szükség, az ingyenes.



Zacher Gábor toxikológus visszatekintve a koronavírus-járvány időszakára elmondta, hogy ha megnézzük az elmúlt két évben visszaesett a kábítószer-használat, az alkohol ezzel szemben nem, mivel az magányűző, feszültségoldó szerként volt jelen. Tavaly nyáron lazultak a járványügyi intézkedések, akkor azt gondoltuk, hogy lesz egyfajta kompenzálás, azonban nem lett. A szakértő nem számít arra, hogy a fiatalok addig feszítik a húrt, ameddig lehet. Nagyjából annyian hajlanak majd el az idei fesztiválszezonban, mint korábban.



A party egyik szerves része az alkohol, amely Zacher szerint el kell felejteni a tömény alkohol fogyasztását a forróságban, amikor a sör, a bor, a fröccs, alacsonyabb alkoholtartalmú italok a népszerűek a fiatalok körében. Egy sör után legalább ugyanannyi víz fogyasztását javasolja az orvos, aki szerint fontos, hogy a fiatalok keretrendszerben gondolkodjanak, hiszen azért mennek a fesztiválra, hogy jól érezzék magukat.



Ne legyen harmadik ital! - évek óta ezt hangsúlyozza Zacher Gábor, aki szerint a harmadik után oldódik a keretrendszer, és megtörténhet a baj, ez pedig olykor sérülésekkel is járhat. Például olyan is történt már, hogy valaki fejest ugrott a Balatonba a déli parton, ahol viszonylag sekély a víz. A Safety First önkénteseihez bármilyen sérülés esetén lehet fordulni.

Kitért arra is, hogy a detoxikálás ingyenes a TB-re, habár a fesztiválokon nem szokták elkérni azt, csak az adatokat írják fel. Az esetek 85-90 százalékában egy ittas ember magától is kijózanodik, " természetesen ha valaki a paréj részeg kategóriába tartozik, akkor ott folyadékpótlásra, vércukorháztartásra figyelni kell.



Lényeges ilyenkor, hogy az ittas állapot elfedheti a sérüléseket, hiszen megváltozik a fájdalomtűrés.