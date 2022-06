Gyász

A fájdalom még mindig erős, de már tud mosolyogni is - megtörte a csendet Berki Mazsi

A több mint egy hónapja elhunyt Berki Krisztián felesége, Berki Renáta férje halála után nehezen tudta összeszedni magát, de lánya miatt próbál erős maradni, könnyek között vallott a történtekről.



Az ismert médiaszemélyiség, Berki Krisztián május 6-án váratlanul elhunyt. A férfi holttestére előző kapcsolatából származó gyermeke, Nati talált rá. Halálának okát egyelőre nem tisztázták.



Berki Renáta fájdalma még mindig erős, de most már tud mosolyogni is, hiszen lánya, Emma hatalmas erőt ad neki. Amint azt elmondta, férjével voltak köztük nézeteltérések, de Berki halála előtt nem sokkal úgy tűnt, rendezni tudták problémáikat.



"Sajnos akkor halt meg, amikor rendezni tudtuk a kapcsolatunkat, órákon keresztül beszéltünk a tragédia előtti éjszakán. Szerdán kért még egy utolsó esélyt, hogy bizonyítson nekem. Én voltam az utolsó hívása és SMS-e a telefonjában" - nyilatkozta a Borsnak az özvegy.



Berki Renáta próbál erős maradni kislánya miatt, hiszen nem szeretné elhanyagolni gyermekét. Amint azt elárulta a lapnak, sokan aggódnak miatta, hogy nyugtatókon él, de csak egy alkalommal, a tragédia napján vett be egy fél szemet, hiszen még mindig szoptat.



"A kislányom egészségét tartom szem előtt" - nyilatkozta Berki Renáta.