Háború

Palkovics: a kormány támogatja a mikrocégek energetikai költségeit

A kormány továbbra is támogatja a mikrocégek energetikai költségeit - mondta a technológiai és ipari miniszter szombaton Felsőrajkon, a nemzetközi térségi kiállítás és vásáron.



Palkovics László kifejtette: a kis- és mikro vállalkozások a korábbi időszakban is fókuszban voltak, és ez a jövőben is így lesz. A kormány intézkedései pozitív hatással lesznek a működésükre, a mikrocégek "benn maradnak a rezsicsökkentésben" és ebből tudnak majd profitálni.



Az intézkedés célja, hogy a kisvállalkozások tudjanak működni, és az üzleti modelljüket ne rongálja az energiaválság - fűzte hozzá.



Jelenleg Európában Magyarországon a legalacsonyabb az áram, a gáz ára - fűzte hozzá.



Kitért arra is, hogy a következő négy évben az energetika, az iparfejlesztés mellett kiemelt szerepet kap az élelmiszeripar fejlesztése. Arányaiban a legtöbb forrás erre a területre jut.



Nagy Bálint, az Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a Magyar falu programnak és a támogatásoknak köszönhetően az aprófalvakban elindult a fejlődés.



Ezt jelzi, hogy növekszik a kisfalvak népessége, a fiataloknak van jövőképük - hangoztatta az államtitkár, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője.



Kiemelte a térségi együttműködés szerepét, amelyre kiváló alkalom szerinte a Felsőrajki Nemzetközi, Térségi Kiállítás és Vásár, Kulturális és Gasztronómiai Seregszemle, amelyet tizedik alkalommal rendeztek meg a zalai faluban.



Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz) felidézte: kezdetekben az őstermelőknek és a kulturális csoportoknak szerettek volna találkozási lehetőséget biztosítani. A rendezvény az elmúlt egy évtized alatt kinőtte magát, a jubileumi találkozóra 25 termelő és kézműves érkezett portékájával.