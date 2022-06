Felsőoktatás

Kínai diákok végeztek magyar szakon a Debreceni Egyetemen

Első alkalommal végeztek magyar alapszakon kínai hallgatók a Debreceni Egyetem (DE) bölcsészettudományi karán - közölte az intézmény sajtószolgálata az MTI-vel pénteken.



Tájékoztatásuk szerint a magyar nyelven diplomát szerző tizenkét végzős kínai diák egy nemzetközi oktatási együttműködés keretében három éve kezdte meg tanulmányait Debrecenben.



Az előzmények 2015-ig nyúlnak vissza, amikor a Beijing International Studies University (BISU - Pekingi Nemzetközi Tanulmányok Egyeteme) hétéves programot indított: 20 középiskolás diák kezdte meg azt a speciális, hétéves kurzust, amelyben három év alatt még középiskolásként elsajátítva a magyar nyelvet a későbbiekben egyetemi tanulmányokat folytathatnak Magyarországon - írták.



A BISU hallgatói írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán vettek részt, a magyar alapszakra végül azok jutottak be, akik megfelelő eredménnyel végeztek. Az oktatásban az egyetem magyar irodalom- és kultúratudomány intézete, valamint a magyar nyelvtudományi intézet oktatói és doktoranduszai vettek részt, akik számára igazi kihívást jelentett ez a munka - jelezte az egyetem.



"Mérföldkő ez az esemény a kar, az egyetem, de leginkább a diákok életében, hiszen a múlt héten sikeres záróvizsgát tettek a magyar nyelv és irodalom alapszakon, így a képzésük véget ért" - idézte Csatár Péter dékánhelyettesnek a pénteki tanévzárón mondott szavait a közlemény. Hozzátették: az ünnepségen online részt vett és köszöntőt mondott Jiang Lu, a Beijing International Studies University (BISU) dékánja, de a végzősök családtagjai is részesei lehettek a virtuális térben a tanévzárónak.



A végzősök nevében Han Yanfei elmondta: van olyan diáktársa, aki visszamegy Kínába, de van olyan is, aki Debrecenben marad és mesterképzésen folytatja tovább magyar szakos tanulmányait.



A most végzett kínai hallgatók a kar június 25-i diplomaosztó ünnepségén vehetik át oklevelüket. A program tovább folytatódik, hiszen másodéven 16 magyar szakon tanuló kínai diák zárta a tanévet - közölte az egyetem sajtószolgálata.