Koronavírus-járvány

Június végétől már csak péntekenként lesz oltási nap

A járvány visszahúzódása és a magas átoltottság miatt június végétől már csak péntekenként lesz oltási nap a kórházi oltópontokon, de az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, a házi gyermekorvostól - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.



A kormányzati portálon azt írták, a kórházi oltópontok igénybevétele az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a magas átoltottság és a kedvező járványhelyzet miatt. Az oltottak száma már 6,411 millió, 60 százalékuk már a harmadik, megerősítő oltást is felvette. A járványadatok hetek óta kedvezőek, az új fertőzöttek, a kórházi betegek és az oltásra jelentkezők száma is fokozatosan csökken.



Mindez lehetővé teszi a kórházi oltópontok egynapos nyitvatartását, ezzel is csökkentve a kórházak és az oltópontokon dolgozó egészségügy dolgozók leterheltségét - írták.



Hozzátették: június utolsó hetétől a kórházi oltópontokon már csak péntekenként lesznek oltási napok, 14 és 19 óra között. Az oltásra időpontfoglalással és anélkül is lehet majd érkezni.



Felhívták a figyelmet arra: a vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele továbbra is ajánlott annak, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását - írták.