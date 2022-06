Kormány

Kihelyezett kormányülés Sopronban: Megvédjük a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést, elvonjuk az extraprofitot



Budapest, 2022. június 4., szombat (MTI) - Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével három napos kihelyezett ülést tartott a kormány Sopronban, ahol elfogadták az extraprofit adó kivetéséről szóló rendelkezéseket és a 2023-as költségvetés tervezetét is - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombaton.



A kormányülés legfontosabb témája az elhúzódó orosz-ukrán háború volt. A háború következményeként egy új világgazdasági válság fenyeget. A háborús helyzetben Orbán Viktor vezetésével a miniszterek áttekintették az előttük álló legfontosabb és legsürgősebb feladatokat. "A cél az, hogy megvédjük a családokat, a nyugdíjasokat, megvédjük a munkahelyeket és a rezsicsökkentést, valamint az extraprofit-különadóval kötelezni fogjuk az elmúlt időszakban nagy hasznot felhalmozó nagyvállalatokat, hogy extraprofitjuk nagy részét a rezsivédelmi és a honvédelmi alapba fizessék be, hozzájárulva az ország védelméhez" - ismertette a kormányzati álláspontot Havasi Bertalan.



Közleménye szerint a kormány elfogadta az extraprofit adó kivetéséről szóló rendelkezéseket és a 2023-as költségvetés tervezetét is. Magyarország kormánya elkötelezett, hogy a rezsicsökkentés fenntartása mellett is tartsa 2022-re a 4,9 százalékos, 2023-ra pedig a 3,5 százalékos hiánycélt - írta.