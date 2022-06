Diplomácia

Platinajubileuma alkalmából köszöntötte Novák Katalin II. Erzsébet brit királynőt - videó

II. Erzsébet tanúja volt a szovjet és a kommunista zsarnokság elleni magyar szabadságharcnak, és látta a vasfüggöny végső leomlását. 2022.06.02 19:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Novák Katalin köztársasági elnök videóüzenetben köszöntötte II. Erzsébet brit királynőt az uralkodó platinajubileuma, azaz trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából csütörtökön.



Az államfő Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: "Felséged akkor lépett a trónra, amikor Magyarország történelmének legsötétebb éveit élte át".



Mint felidézte, II. Erzsébet tanúja volt a szovjet és a kommunista zsarnokság elleni magyar szabadságharcnak, és látta a vasfüggöny végső leomlását.



A brit uralkodónak - folytatta az államfő - 1993-ban alkalma volt megismerni "szabadságszertő nemzetünket", és láthatta, hogy a magyarság évtizedeken és évszázadokon keresztül tartó nehézségeket követően "ismét egy büszke ország Európa szívében".



Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy csaknem három évtized telt el II. Erzsébet magyarországi látogatása óta, eközben - mint fogalmazott - Magyarország ismét olyan országgá vált, amelyre "büszkék lehetünk".



"Úgy gondolom, felséged is büszke lehet magyar földön született ük-ük-nagymamájára" - mondta a brit királynőnek címezve Novák Katalin.



Egyúttal hangsúlyozta: Magyarország "mély tisztelettel" tekint a brit monarchiára, politikai rendszerének stabilitását és időtállóságát nagyra értékeli.



A köztársasági elnök kitért arra is, hogy a brit történelem során a nők meghatározó szerepet töltöttek be az államügyek irányításában, amit - mutatott rá Novák Katalin - nagyra értékel. Az államfő bizonyosnak nevezte, hogy még sok kiváló női vezető fog következni a jövőben.



"Kiállni a nemzetért, kiállni a családért - Isten áldja a királynőt, a nőt, az édesanyát és Isten áldja Magyarországot" - zárta szavait.