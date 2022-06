Ukrajnai háború

Hidvéghi Balázs a BBC-nek: a magyar kormány elsősorban Magyarországért felelős, lehetőségeihez mérten segíti Ukrajnát

Magyarország része az Európai Uniónak, illetve a NATO-nak is és mindig is támogatta a józan szankciókat és döntéseket. 2022.06.01 19:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar kormány elsősorban Magyarországért felelős, lehetőségeihez mérten segíti Ukrajnát - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a BBC brit közszolgálati televízió hírműsorának nyilatkozva szerdán.



A műsorvezető a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi kijelentését firtató kérdésre felelve, miszerint Orbán Viktor miniszterelnököt jobban érdekli az orosz olaj, mint az ukrán vér, Hidvéghi Balázs azzal felelt, hogy ez leegyszerűsítése a dolgoknak.



"Megértem az ukrán elnök igyekezetét, hogy minél több szereplőt, minél több országot és szervezetet próbál belevonni a konfliktusba, de a valóság talaján kell maradnunk, nekünk az elsődleges felelősségünk a magyarokért van" - mondta az EP-képviselő.



"A magyar kormány elsősorban Magyarországért felelős és nem más országokért, és ez igaz más európai kormányokra is, amelyek a saját népüket képviselik. Ha segíteni akarunk Ukrajnának, és csökkenteni akarjuk függőségünket az orosz energiától, akkor fenn kell tartanunk gazdasági erőnket és meg kell tudnunk védeni saját állampolgárainkat is. Nem követhetünk el gazdasági öngyilkosságot és nem tehetjük vállalkozások és emberek millióit munkanélkülivé rosszul átgondolt és elhamarkodottan kitalált szankciók miatt" - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.



A Fidesz politikusa kiemelte a BBC-nek adott interjúban, hogy Magyarország része az Európai Uniónak, illetve a NATO-nak is és mindig is támogatta a józan szankciókat és döntéseket, de ez a mostani nem úgy néz ki. Európa nem követhet el gazdasági öngyilkosságot, illetve nem tehet hangzatos, de felelőtlen nyilatkozatokat. Már látjuk, mennyi kárt okozott mindez az európai embereknek, családoknak és vállalkozásoknak. Felidézte, hogy Rishi Sunak brit pénzügyminiszter nemrég jelentette be különadó kivetését, hogy ebből segítsék a szegényeket a szárnyaló energiaárak miatt.



Ilyen döntéseknél mindig figyelembe kell venni a gazdasági realitásokat, illetve az energetikai ágazat realitásait. Mint mondta, az Európai Bizottság eredetileg felelőtlen módon, előzetes konzultációk, illetve a részletek és realitások figyelembe vétele nélkül javasolt teljes olajembargót.



Az Oroszország ellen elrendelt szankciók eddigi hatásairól szólva Hidvéghi Balázs elmondta, hogy ezek a rubel erősödésén túl az energiaárak megugrását eredményezték, ami még több bevételt jelent Oroszországnak. Hozzátette, hogy mindez nagyon komoly kérdéseket vet fel a büntetőintézkedések eredményességét illetően.

Hidvéghi Balázs közölte, hogy Magyarország népességarányosan a legtöbb ukrán menekültnek, több mint 720 ezer ezer embernek nyújtott segítséget. Rávilágított, hogy jelentős pénzügyi segítséget nyújtanak a Magyaroroszág területén lévő ukrán menekülteknek, illetve Ukrajnának is, amelynek gyógyszerszállítmányokon felül segítenek a kórházak, iskolák és a közösségek újjáépítésében is. Ugyanakkor Magyaroroszág nem szeretne katonai célponttá válni - tette hozzá.



A műsorvezető azon kérdésére válaszolva, hogy Orbán Viktort tekintik Vlagyimir Putyin orosz elnök legfőbb szövetségesének az Európai Unióban, Hidvéghi Balázs leszögezte, hogy ez álhír. "Orbán Viktor magyar hazafi és elsődlegesen a magyar nép és Magyarország érdekei iránt elkötelezett, és ez vezérli az ő és a magyar kormány tetteit és döntéseit" - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs. Mint mondta, nem szabad összetéveszteni a realitásokat és a józan döntéshozatalt Vlagyimir Putyin, vagy bárki másnak a támogatásával. Mindezzel összefüggésben hozzátette, hogy Magyarország már sokat tett energia függősége oldására.