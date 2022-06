Nyereményjáték is van

A tudatos alkoholfogyasztást népszerűsíti a szeszipari szövetség

A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács a tudatos alkoholfogyasztás népszerűsítéséért Minimum alkohol, maximum élvezet néven folytatja a tavaly indított Másnap máshogy edukációs kampányát - közölte a szeszipari szövetség szerdán az MTI-vel.



Nagy András, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatója a közleményben kiemelte, kampányuk célja az idén, hogy a fiatal felnőttek mellett az idősebb korosztály is elmélyíthesse ismereteit a túlzott alkoholfogyasztás hatásairól és veszélyeiről.



A közleményben ismertetik, hogy a kampány keretében videós tartalmakkal segítik a valós párbeszéd kialakítását. Az akció kiegészül a #minimummalmaxium hashtaggal. A nyereményjátékban kisorsolt páros Balaton Sound fesztiváljegyekért és Jegy.hu utalványokért versenybe szállóknak a #minimummalmaximum hashtaget használva kell kommentelniük a témában a Facebookon közzétett bejegyzéseket, ezzel is támogatva a párbeszéd kialakulását az online felületeken is - közölte a szövetség.