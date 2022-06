Koronavírus-járvány

Elhunyt 40 beteg, 2063 új fertőzöttet találtak Magyarországon

A beoltottak száma 6 410 059, közülük 6 196 483-an a második, 3 877 866-an a harmadik, 300 266-an pedig már a negyedik koronavírus elleni oltást is megkapták - közölte a múlt heti összesített adatokat szerdán a koronavirus.gov.hu.



A kormányzati portálon azt írták: az elmúlt héten 2063 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 919 840-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 40 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitiv Covid-tesztje, így az elhunytak száma 46 547-re emelkedett.



A gyógyultak száma 1 847 746, az aktív fertőzöttek száma pedig 25 547-re csökkent. Jelenleg 362 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen.



Hozzátették: a kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét, az továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál.



A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is felvehető az oltás.



A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az első oltását.



A honlap szerint hatósági házi karanténban 345-en vannak, a mintavételek száma 11 394 556.

Forrás: koronavirus.gov.hu