Járvány

Cáfol az NNK - nincs jelen Magyarországon a majomhimlő

Cáfolta az Index megkeresésére a Nemzeti Népegészségügyi Központ, hogy megjelent volna a majomhimlő Magyarországon.



A Tények alapján futott végig a magyar sajtóban Müller Cecília országos tiszti főorvos bejelentése alapján, hogy Magyarországon is azonosították a majomhimlőt.



Mint írták, Müller Cecília elmondta, hogy nem terjed könnyen, csak szoros kontaktussal. A betegség két-négy hétig tart, és elsősorban immunhiányos betegeknél és várandós anyukáknál terjedhet könnyebben.



Mivel a csatorna nem jelölte meg, hol jelentette ki ezt az országos tiszti főorvos, az Index telefont ragadott, és felhívta a Nemzeti Népegészségügyi Központot, hogy erősítse meg a hírt, azonban nem tudták megtenni.



Nem, ez nem igaz – nyilatkozta az NNK munkatársa.



A majomhimlő, amelynek több esetét fedezték fel Európában és Észak-Amerikában, ritka afrikai betegség, amelyből a beteg általában spontán módon gyógyul meg. A vírus állati szervezetből terjed emberre.



Honnan jön, hol tart most, mit okoz és mennyire veszélyes?



A brit egészségügyi hatóság május elején közölte, hogy egy ritka betegséget, a majomhimlőt azonosítottak az Egyesült Királyságban. Alig néhány héten belül Európa más országaiban, valamint az Egyesült Államokban is felütötte fejét a kór, nemrégiben már több szomszédos országban is jelentettek fertőzöttet.