Barlangtúrát és denevérmegfigyelést is tart a Bükki Nemzeti Park

Észak-Magyarország három megyéjében mutat be értékeiből a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) a Magyar Nemzeti Parkok Hete 2022 sorozathoz kapcsolódva; többek között barlangtúrát, fénycsapdázást és denevérmegfigyelést is szerveznek.



A BNPI közleménye szerint szombaton Őserdő-túrára invitálják az érdeklődőket a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Répáshutánál: a résztvevők a látványos túra közben megismerkedhetnek a természetes erdőképpel a fokozottan védett, csak engedéllyel látogatható Őserdőben, ahol több mint kétszáz éve nem folyik gazdálkodás. A túra útvonala: Bánya-hegyi elágazó - Három kő - Őserdő - Bánya-hegyi elágazó.



Az éjszakai élővilágot mutatják be a június 6-i programon. Salgótarjánban, a Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogató Központban várnak mindenkit, akit érdekel a rovarok fénycsapdázása és a denevérek megfigyelése. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.



Ugyanitt régészeti napot tartanak június 10-én, bemutatják az érdeklődőknek a baglyas-kői régészeti feltárás eredményeit.



Ezen a napon szervezik az Esztáz-kői-barlangtúrát is. A BNPI közlése szerint a kicsi, de annál látványosabb cseppkövekben bővelkedő barlang a Heves megyei Felsőtárkánytól 3,5 kilométerre, a Gyetra-völgyben nyílik. A barlangban sem villanyvilágítás, sem betonjárda nincs, egy helyen létra segíti a közlekedést. A látogatáshoz sisak, fejlámpa szükséges, amelyet a túravezetők biztosítanak, ezeken kívül csak túraruházatra van szükség.



Június 11-én, szombaton a kaptárkövek közötti sétára várják az érdeklődőket a Borsod megyei Szomolyán. A Vén-hegy nyugati lejtőjén, a Kaptár-völgyben helyezkedik el a nyolc nagyobb, fülkés sziklára, kőkúpra tagolódó riolittufa-vonulat, Magyarország legtöbb fülkével (117) rendelkező kaptárkő-csoportja. A sziklaalakzatok fülkéinek rendeltetéséről, készítőik kilétéről, a fülkék koráról számos legenda, feltételezés, tudományos feltevés született. A kiépített járóplatformok segítségével minden korosztály számára elérhető a szakvezetett túra - közölte az igazgatóság.