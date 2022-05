Önkormányzat

Karácsony: a mai volt az első és utolsó alkalom, hogy a pártügyek felülírták Budapest ügyeit

Korábban a DK és a Momentum konfliktusa miatt elmaradt a Fővárosi Közgyűlés szerdára tervezett rendes ülése. 2022.05.25 16:31 MTI

Karácsony Gergely garantálja, hogy a szerdai volt az első és utolsó alkalom, hogy a pártügyek felülírták Budapest ügyeit - a főpolgármester erről a Facebook-oldalán írt azt követően, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentum konfliktusa miatt elmaradt a Fővárosi Közgyűlés szerdára tervezett rendes ülése.



"Fontosak az ellenzéki pártok és a személyi kérdések is, de nem lehetnek fontosabbak, mint a város ügyei" - fogalmazott Karácsony Gergely, hozzátéve: "irgalmatlan nehéz körülmények között dolgozunk. Világjárvány, háború, száguldó infláció, kormányzati megszorítások következményeit kell cipelnünk. Van bajunk elég".



"De legalább eddig nem tetéztük ezeket azzal, hogy a pártügyek felülírták a város ügyeit. Ma volt az első alkalom. De garantálom, hogy egyben az utolsó is" - írta a főpolgármester.



Karácsony Gergely bejegyzésében kitért arra is, hogy milyen kérdésekben döntött volna szerdán a Fővárosi Közgyűlés. Ezek között említette a ma szemétlerakóként használt nagytétényi Duna-part természetvédelmi területté nyilvánítását, a budai fonódó villamoshálózat bővítésének elindítását, valamint azt, hogy Budapest nagy multinacionális és hazai cégeivel partnerséget építsenek a város fejlesztése érdekében. Továbbá azt is, hogy roma fiatalok kapjanak lehetőséget arra, hogy a fővárosi önkormányzatnál gyakornoki munkát végezhessenek és a Jurányi-ház folytathassa kulturális misszióját.



A Fővárosi Közgyűlés szerdára összehívott ülése határozatképtelenség miatt elmaradt. Ezt Karácsony Gergely a Városházán újságíróknak nyilatkozva a fővárosi koalíciót alkotó pártok vezetői között lévő konfliktussal indokolta. Hangsúlyozta: nem a fővárosi frakciók, nem a polgármesterek között, hanem pártvezetői szinten van nézetkülönbség, ami a Momentum és a DK között "ma áthidalhatatlan véleménykülönbséget eredményezett".



A főpolgármester kérdésre válaszolva azt közölte: a közelgő önkormányzati időközi választások miatt olyan konfliktus van a Momentum és a DK között, hogy "ma nem tudunk dolgozni".