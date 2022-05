Önkormányzat

Fővárosi Közgyűlés - Összeveszett a DK és a Momentum, elmaradt az ülés

Összeveszett a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentum, határozatképtelenség miatt elmaradt a Fővárosi Közgyűlés szerdára összehívott ülése. Karácsony Gergely főpolgármester újságíróknak ezt a fővárosi koalíciót alkotó pártok vezetői között lévő konfliktussal indokolta.



Karácsony Gergely hangsúlyozta: nem a fővárosi frakciók, nem a polgármesterek között, hanem pártvezetői szinten van nézetkülönbség, ami a Momentum és a DK között "ma áthidalhatatlan véleménykülönbséget eredményezett".



A főpolgármester kérdésre válaszolva azt közölte: a közelgő önkormányzati időközi választások miatt olyan konfliktus van a Momentum és a DK között, hogy "ma nem tudunk dolgozni".



Nem a parlamenti mandátumhoz jutó Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettesi posztjára a DK által jelölt Bősz Anett személyével kapcsolatban van vita - mondta, megjegyezve: Bősz Anett jelölésének kifejezetten örül, kiváló politikusnak tartja.



Karácsony Gergely közölte: ha megvan a pártok közötti megállapodás "a tőlünk független ügyekben", akkor vissza tudnak térni a saját feladataikhoz. Nagy valószínűséggel a jövő héten nem tudják pótolni a közgyűlési ülést, várhatóan két hét múlva tartják majd meg - tette hozzá.



Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP-frakció vezetője a határozatképtelenséget újságíróknak úgy kommentálta, hogy "a baloldali pártok viszálykodásai és belső konfliktusai miatt Budapest ügyei nem tudnak előre haladni". A közgyűlésnek 37 napirendi pontja volt, köztük a költségvetés és cégek beszámolói, valamint fejlesztéssel kapcsolatos ügyek. "Mi arra készültünk, hogy fontos kérdésekben elmondjuk a véleményünket és fontos javaslatokat tegyünk, de erre most nincs lehetőség" - mondta.



Karácsony Gergelyt több más témában is kérdezték az újságírók. A főpolgármester arra a kérdésre, miért nem vett részt a Néprajzi Múzeum átadóján, azt közölte: nem támogatja a Városliget beépítését, és nem szerette volna azt a félreérthető üzenetet küldeni a jelenlétével, mint hogyha ez az álláspontja megváltozott volna.



Arra, hogy kudarcként élte-e meg a múzeum átadását, azt válaszolta: Budapest szempontjából kudarc, hiszen - mint fogalmazott - "egy rendkívül drága beruházást a kormány a Városligetben akar megvalósítani, miközben azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére tudnánk új kulturális intézményeknek örülni olyan helyeken, amik konszenzust élveznek, a Városliget nem ilyen".



A főpolgármester ugyancsak kérdésre válaszolva sikeresnek ítélte a közműholding tavalyi évét. Azt mondta, hat veszteséges cégből csináltak egy nyereségeset, és spóroltak hárommilliárd forintot a működésen. Megjegyezte: a város hatékonyabban működik, kihasználják a szinergiákat, amit első ciklusában Tarlós István korábbi főpolgármester is fontosnak tartott.

A rakparttal kapcsolatos kérdésre válaszolva Karácsony Gergely azt mondta, a szakmai szervezetek támogatják a rakpart gyalogossá tételét, "hiszen az összes zöld, civil és más szervezet tulajdonképpen a teljes rakpart teljes lezárását szeretné".



Ugyancsak kérdést kapott a témában Wintermantel Zsolt, aki erre úgy reagált: Karácsony Gergely azt ígérte a kampányában, hogy a budapestiekkel egyeztetve, a civil szervezetekkel koordinálva, a társadalmi párbeszédet lefolytatva fogja a különböző intézkedéseket végrehajtani. Megdöbbentőnek nevezte, hogy a főpolgármester nem beszélt a rakpart lezárásának tervéről az országgyűlési választás előtt, "nehogy a budapestiek rosszul szavazzanak".



Wintermantel Zsolt úgy vélte, a városvezetésnek vissza kellene térnie a demokratikus működéshez, a párbeszédhez, és meg kellene hallgatni egymás véleményét. A városban tapasztalható közlekedési nehézségekre hivatkozva kijelentette, "nem szabad a budapestiek idegeit ilyen helyzetben tovább borzolni". Társadalmi támogatottság nélküli, szakmailag nem egyeztetett intézkedésről még beszélni sem érdemes a nyilvánosság előtt - jegyezte meg.