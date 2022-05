Diplomácia

Trump: Orbán Viktor nagyszerű vezető, nagyszerű úriember

A volt amerikai elnök a Conservative Political Action Conference elnevezésű budapesti konferencia második napján jelentkezett videóüzenetben. 2022.05.20 11:59 MTI

Rengeteg olyan problémát kell megoldaniuk a konzervatívoknak, amellyel ma a világ és benne az Egyesült Államok szembenéz: például a szocializmus, sőt, a kommunizmus eszméje is, ha jól belegondol az ember - jelentette ki Donald Trump volt amerikai elnök a Conservative Political Action Conference (CPAC) elnevezésű budapesti konferencia második napján, pénteken bejátszott videoüzenetében.



Donald Trump köszönetet mondott a magyar Alapjogokért Központnak, az Amerikai Konzervatív Uniónak és a CPAC-nek a lehetőségért arra, hogy ilyen módon köszöntheti a konferenciát.



"Igazi küzdelem az, amit önök vívnak, és kiválóan helytállnak benne, ezt mindenki nagyra értékeli. Bizonyára tudják, hogy mi mindannyian nagyon közel állunk Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz. Ő nagyszerű vezető, nagyszerű úriember, és nemrég hatalmas választási győzelmet aratott. Nagy megtiszteltetés volt nekem, hogy támogathattam választási küzdelmében" - jelentette ki a volt elnök.



"Ez egy kicsit szokatlannak tűnhet, hiszen általában az Egyesült Államok ötven államában zajló eseményeket figyelem, de ezúttal távolabbra tekintettem. Ezt azért tettem, mert ő igazán jó ember, és fantasztikus munkát végez a hazájáért" - jegyezte meg.



"Nagy megtiszteltetés nekem, hogy önökkel lehetek, még úgy is, hogy csak egy rövid időre és így videokapcsolaton keresztül. Hamarosan ismét személyesen együtt lehetünk. Addig is folytassák a munkát és küzdjenek kitartóan!" - mondta Donald Trump üzenetét zárva, amelynek felvezető mondata az volt: "A java még csak ezután következik!"