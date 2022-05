Ukrajnai háború

Főpolgármester-helyettes: továbbra is csökken a fővárosba érkező menekültek száma

Továbbra is csökken az Ukrajnából Budapestre érkező menekültek száma, a főváros szálláshelyein jelenleg már csak 311 ember tartózkodik - közölte Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes csütörtökön Budapesten újságírókkal.



Azt mondta, a szálláson tartózkodók átlagéletkora nem éri el a húsz évet, 57 százalékuk kiskorú. Az Ukrajnából menekülők eddig 25 973 "vendégéjszakát" töltöttek fővárosi szállásokon.



Megemlítette, hogy több mint 90 ezer adag ételt osztottak ki.



Elmondta: a Városháza parkban és a Nyugati téren továbbra is nyitva vannak a menekülteket segítő információs pontok.



Kiss Ambrus kitért arra is, hogy az ide érkező menekültek száma csökken, de az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint 100-140 ezer ukrán menekült lehet Magyarországon, nagy részük Budapesten. Nagyon kevés ide érkezett menekülttel van kapcsolata a fővárosnak és a civil szervezeteknek - mondta a főpolgármester-helyettes, aki megoldandó problémának nevezte, hogy az itt lévő, de a szolgálatásokból nem kérő menekültekkel felvegyék a kapcsolatot.



Eddig több mint 200 millió forintot költöttek a menekültek ellátására - ismertette az általános főpolgármester-helyettes.