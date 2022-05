Országgyűlés

Rogán: a legfontosabb feladat Magyarország szuverenitásának védelme

A következő évtized legnagyobb kihívása az orosz-ukrán háború, a legfontosabb feladat pedig Magyarország szuverenitásának védelme, ennek biztosításáért a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat bevonják a kormányzati központba - mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát eddig is vezető Rogán Antal miniszterjelölt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén szerdán Budapesten.



Meghallgatásán a politikus kiemelte, a háború veszélyt jelent a fizikai, az anyagi és az energiabiztonságra is, ezért közelebb hozzák a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat a kormányzati központhoz, és világos elvárásokat is megfogalmaznak velük szemben.



Mint mondta, legfontosabb feladatuk Magyarország nemzeti szuverenitásának, a magyar embereknek, a gazdaságnak és az energiaellátásnak a védelme. Elvárás továbbá, hogy tartsák tiszteletben a magyar emberek április 3-án meghozott döntését, azaz mindent tegyenek meg azért, hogy Magyarország ne keveredjen bele az orosz-ukrán háborúba, és azért, hogy ne a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát, valamint legyenek tekintettel az ország szövetségi rendjére - mondta el a miniszterjelölt.



Rogán Antal kitért arra is, hogy a szolgálatoknak kell azonosítaniuk minden háborús propagandát, amely veszélyezteti az ország biztonságát és fellépniük ellene. Hozzátette, hogy a szolgálatoknak tekintettel kell lenniük továbbá az ország szövetségi rendjére is, tehát elsősorban a NATO és az Európai Unió tagországaival cseréljenek információt, és velük működjenek együtt, de minden körülmények között Magyarország érdeke az első.



Bővítenék a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által ellátott feladatok körét, jelentősen bővül majd a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ feladatköre, és kialakítanak egy nemzeti információs központot is. A munkát Papp Károly, a Belügyminisztérium korábbi államtitkára irányítja majd - ismertette Rogán Antal.



Megemlítette azt is, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok bevonása a kabinetirodába nem egyedülálló Európában, például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban is hasonló modell működik.



A miniszterjelölt arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a háború véget is ér, a következmények nem érnek véget, a menekülthullámot kihasználva ugyanis megjelenhetnek szervezett bűnözők, erősödhet az emberkereskedelem, embercsempészet.



Molnár Zsolt (MSZP) arra volt kíváncsi, hogy tervezik-e a nemzetbiztonsági szervezetrendszer egyszerűsítését.



A miniszterjelölt erre azt válaszolta, hogy a szervezeti struktúrát nem tervezik átalakítani, de szükséges az együttműködés a szolgálatok különböző szervei között, ezért működik majd egy nemzetbiztonsági munkacsoport, valamint védelmi tanácsot hoznak létre, egy magas szintű koordinációs fórumot a miniszterelnök vezetésével.

Sas Zoltán (Jobbik), a bizottság elnöke arról érdeklődött, hogyan garantálja majd Rogán Antal, hogy a titkosszolgálatok által gyűjtött információk "nem köszönnek vissza a sajtóban".



A miniszterjelölt abszurdnak nevezte a felvetést, hozzátéve, hogy a baloldal lejáratja saját magát.



Rogán Antal miniszteri jelölését a bizottság egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett négy szavazattal támogatta.