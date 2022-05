Népszavazás

Karácsony: az Ab a népszavazásokról szóló döntésével a Fidesz elvárásait teljesítette

Karácsony Gergely főpolgármester szerint az Alkotmánybíróság tagjainak többsége a két népszavazási kezdeményezést elkaszáló szerdai döntésével a Fidesz politikai elvárásait teljesítette.



A főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán arra reagált, hogy az Alkotmánybíróság honlapján közölt döntés szerint nem lehet népszavazást tartani a Fudan egyetem és az álláskeresési járadék ügyében.



Karácsony Gergely úgy fogalmazott: úgy tűnik, a kormánypártok csak hivatkozni szeretnek a népre, de igazából félnek tőle. Az Alkotmánybíróság, amelynek erkölcsi integritása egykor minden magyar büszkesége lehetett, "néhány tiszteletre méltó kivételtől eltekintve mára zugügyvédi mentalitású pártkatonák gyülekezőhelye lett" - írta, hozzátéve: az utókor ítél majd felettük is.



Korom Mihályra, az államszocialista Alkotmányjogi Tanács elnökére is biztosan büszkék ma a dédunokái - jegyezte meg.



Karácsony Gergely szerint a fővárosnak most az a dolga, hogy megtalálja a módját, hogy legalább a budapestiek elmondhassák a véleményüket a két kérdésben.