Dózsa György úti baleset

'Ő mondta, hogy ő innen soha nem fog kijönni' - M. Richárd élettársa szerint párja sorozatos mulasztások miatt halt meg

A nő úgy véli: a Dózsa György úti halálos gázolás egyik felelőse még élhetne, ha nem bánnak vele embertelenül a börtönben. 2022.05.18 08:27 ma.hu

Vizsgálatot kezdeményez a fogvatartása közben elhunyt M. Richárd élettársa - tudta meg az RTL Klub Fókusz című műsora. A nő úgy véli: a Dózsa György úti halálos gázolás egyik felelőse még élhetne, ha nem bánnak vele embertelenül a börtönben.



Horváth Éva arra szeretne választ kapni, hogy M. Richárd minden esetben megfelelő orvosi ellátást kapott-e, és ha nem, ki, és mikor mulasztott.



"Ő mondta, hogy ő innen soha nem fog kijönni. Ő meg fog halni. Beszélt is a haláláról" - mondta Horváth Éva, a május 5-én elhunyt M. Richárd élettársa. Ő volt a férfi kapcsolattartója is a börtönben, és úgy érzi, beszélnie kell a nyilvánosság előtt.



M. Richárdot a berettyóújfalui kórházban ápolták, a kórház főigazgatója azt írta, a férfi halálát korábbi betegségek következtében kialakult keringési elégtelenség okozta. Próbálták újraéleszteni, de nem sikerült.



M. Richárd tavaly január 18-án vonult a börtönbe, azóta élettársa szerint folyamatosan romlott az állapota, közel hatvan kilót fogyott. Decemberben sztrókot kapott, akkor ezzel hívta fel Évát:



"Végig attól félek, hogy itt fogok megdögleni a kórházban, börtönben."



Április közepén újabb agyvérzést kapott, és a berettyóújfalui kórházba szállították. Élettársa szerint a férfi akkor már nagyon rossz állapotban volt, rengeteg cső és gép vette körül. Sokat látogatták, napi szinten bejártak hozzá, mindig érdeklődtek az állapotáról, és kaptak is tájékoztatást.

"Utána átszállították Debrecenbe, az idegsebészetre, és onnantól kezdve már nem kaptunk telefonos információt róla."



Később sikerült beszélniük egy orvossal, aki elmondta, hogy a férfi súlyos, életveszélyes állapotban van, és nagyon kevés az esély arra, hogy valaha felépül.



Horváth Éva szerint sorozatos mulasztások történhettek M. Richárd egészségügyi ellátásával kapcsolatban.



"Úgy gondolom, hogy nem kapta meg a kellő ellátást, mert február végéig volt Berettyóújfalun, a bv-kórházban. A bv-kórház neki arról szólt, hogy egy kamerás zárkában tartották, ahol nem kapta meg a kellő segítséget. Tény és való, hogy vitték vizsgálatokra, de nem kapta meg a szükséges ápolást. Állandóan szomjas volt, a sztrókosoknak folyadékot kell kapniuk. És ő ezért fegyelmit is kapott, mert vizet kért. És sokszor órákat várt egy pohár vízre."



M. Richárd élettársa azt mondja, a férfi szeretett volna interjút adni a börtönben, amikor a Fókusz is megkereste a büntetés-végrehajtást az ügyben. Horváth Éva szerint az interjú végül azért nem jött létre, mert "egy papírt raktak elé, hogy ő nem akarja ezt az interjút".



A férfi állapota rohamosan romlott, legutoljára az egyórás Skype-beszélgetés helyett csak 22 percet beszéltek, idézte fel Horváth Éva. Azt mondta, hallatszott, hogy mennyire le van gyengülve, igazából alig beszélt.