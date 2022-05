Állatvédelem

500 millió forint keretösszegű pályázattal segíti a kormány a civil állatvédő szervezeteket

Az 500 ezer és 10 millió forint közötti igényelhető támogatás előfinanszírozott, egyszeri, vissza nem térítendő és 100 százalékos intenzitású. 2022.05.17 12:38 MTI

A civil állatvédő szervezetek támogatására 500 millió forint keretösszegű pályázat áll rendelkezésre működési költségre, ivartalanításra, állategészségügyi szolgáltatásra és férőhelybővítésre - mondta a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kedden Budapesten sajtótájékoztatón.



Ovádi Péter hozzátette, a pályázati felhívás keddtől lesz elérhető az allatvedelem.hoi.hu oldalon, a pályázatot pedig június 20. és július 20. között lehet majd benyújtani.



Kiemelte: olyan alapítványok vagy egyesületek pályázhatnak, amelyek létesítő okirataiban az állatvédelem mint cél és tevékenység nevesítve van, 2022. január 1-je előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek, és tevékenységüket is az országban végzik.



Ovádi Péter arról is beszélt, hogy az 500 ezer és 10 millió forint közötti igényelhető támogatás előfinanszírozott, egyszeri, vissza nem térítendő és 100 százalékos intenzitású. A támogatási időszak 2022. június 20. és 2023. június 20. közé esik.



Ez az 500 millió forintos keretösszegű pályázat régóta várt segítség a civil szervezetek számára, amelyek az állatvédelem fő gerincét adják. Körülbelül 400 civil szervezet foglalkozik ma Magyarországon állatvédelemmel, a cél, hogy mindenki lehetőséghez jusson ebben a pályázati felhívásban - jelentette ki a miniszteri biztos.



Ovádi Péter megjegyezte, a kormány tavaly év végén elkülönített 1,5 milliárd forintot az állatvédelemre, ez a mostani pályázat ennek része.



A miniszteri biztos az állatvédelemben az elmúlt 1,5 év történései közül példaként említette a Nemzeti Állatvédelmi Tanács és az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának megalakulását.



Beszámolt még arról az online konzultációról is, amelyet több mint 262 ezren töltöttek ki, és amely azt mutatja "mennyien vagyunk az állatvédelem mellett".



Hozzátette, a Magyar Falu Programban 500 millió forintra lehetett pályázni, több mint 600 önkormányzat élt a lehetőséggel. Ovádi Péter úgy vélte, ezáltal a legnagyobb ivartalanítási programot tudták elindítani.



Pozitívumként értékelte azt is, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és az Állatorvostudományi Egyetem együtt dolgozott a gazdijogsi.hu felület létrehozásában, ahol a felelős állattartásra hívják fel a figyelmet.



Arra is kitért, hogy a civil szervezetek kérésére Európában egyedülálló módon törvénybe foglalták, hogy kik számítanak illegális szaporítóknak.