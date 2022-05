Erőszak

Nyílt levelet írt a nő, aki azt állítja, meg akarta erőszakolni a Jobbik politikusa

Szilágyi György, a Jobbik korábbi képviselője tette közzé azt a levelet, amelyben a nő megköszönte a kormánypárt képviselőinek kiállását, és kritizálta a baloldali politikai közösség reakcióját.



Május elején robbant be a hír szerint meg akarták erőszakolni Szilágyi Györgynek, a Jobbik akkori alelnökének és képviselőjének párját. Az ügyben nyomoz a rendőrség, de nem szexuális bűncselekmény, hanem személyi szabadság megsértése bűntettének gyanújával.



Szilágyi György szerint az elnökség sokáig nem foglalkozott az üggyel, ezért fordultak a hatóságokhoz.



A héten a kormánypártok női képviselői kiálltak az érintett nő mellett, nyilatkozatukban úgy fogalmaztak, hogy a zaklatás minden formáját – pártpolitikától függetlenül – elítélik, és együttéreznek az áldozattal. „Azt ugyanakkor elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Jobbik vezetése Jakab Péterrel az élen a kezdetektől tudott az esetről, azonban az áldozat védelme helyett csak azzal foglalkozik, miként mentse meg az elkövetőt a következményektől.”

Jakab Péter korábban arról beszélt, Szilágyi György neki annyit említett „pár nappal vagy héttel később, hogy volt valamiféle közeledés az ő barátnőjéhez. De most könyörgöm, a közeledés, az milyen jogi kategória?”. A pártelnök hangsúlyozta, hogy ilyen esetben rögtön a rendőrséghez kell fordulni, és leszögezte, ha kiderül, hogy valóban erőszak történt, az elkövetőnek nincs helye a közösségükben.



Szilágyi György pénteken tette közzé párja nyílt levelét, amely azzal kezdődik, hogy a nők elleni erőszak nem politikai ideológia kérdése.



„Azért is különösen jólesett, hogy kormánypárti képviselő hölgyek álltak ki mellettem, mert nem ugyanazon a politikai oldalon állunk. Azért csak a párton belül kértük a választásokig az elkövetőkkel szembeni következmény alkalmazását, mert nem akartam terhelni az összellenzék választási kampányát ezzel a súlyos üggyel, pedig az elkövetők bocsánatot sem voltak hajlandók tőlem kérni. Nyilvánvaló, hogy ha a kampányban ez a feljelentés megtörténik, ellenzéki politikusok sokasága szenvedte volna meg azt, olyan emberek értek volna el rosszabb eredményt, akik nem tehetnek erről az erőszakról.”



A levélíró szerint ezzel végül azt érte el, hogy megtudhattuk, „ha egy baloldali vagy liberális asszonnyal erőszakoskodnak, s akár évtizedek múlva hozza azt nyilvánosságra, kiáll érte a teljes baloldali, liberális politikai közösség s a jogvédők hada. Ha pedig egy jobboldali, 4 éves kislány édesanyjával történik ez, aki kíméletből 4 hónap múlva indít hivatalos eljárást, csak arra számíthat, hogy a sajátjai megkövezik, őt tekintik hibásnak. Köszönöm a mellettem kiálló kormánypárti képviselőknek, hogy visszaadták a hitemet”.



Földi István, a politikus, akivel kapcsolatba hozták a hírt, május 6-i Facebook-posztjában kifejtette: „Természetesen az alaptalan rágalmakkal szemben jogi lépéseket teszek. Rágalmazás, becsületsértés és hamis vád, ami velem szemben tegnap óta folyik. Emellett természetesen az ügyben minden hatóság munkáját segítem, és segíteni is fogom, ha érkezik ilyen jellegű kérés, hiszen semmilyen bűncselekményt nem követtem el, és senkivel szemben nem erőszakoskodtam soha az életem során. Tiszta kézzel és lelkiismerettel állok a vizsgálatok elébe.”



Földi István pénteken azt is leszögezte: jogi értelemben „elégtételt fogok venni minden hazugságért”.