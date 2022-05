Ukrajnai háború

Századvég: társadalmi elutasítottság övezi Brüsszel olajembargós javaslatát

A megkérdezettek háromnegyede (75 százaléka) nem támogatná, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Brüsszel nyomására Magyarország elzárja a hazánkba érkező orosz kőolajat és földgázt, ugyanakkor 21 százalékuk nem kifogásolná ezt - olvasható a Századvég Alapítvány legfrissebb közvélemény-kutatásában, amelyről pénteken tájékoztatták az MTI-t.



Azt írták, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament május 4-i plenáris ülésén ismertette a Bizottság Oroszországgal szembeni hatodik szankciós javaslatának részleteit. A brüsszeli testület tervei szerint az orosz kőolaj importját hat hónapon belül, míg a finomított kőolajtermékek behozatalát az év végéig meg kellene szüntetniük az uniós tagállamoknak.



A Századvég - májusban ezer ember megkérdezésével készült kutatásában - megvizsgálta, hogy mit gondolnak a magyarok a hazánkba érkező orosz kőolaj és földgáz elzárásáról, illetve az Oroszországra kivetett szankciók gazdasági következményeiről.



Az elemzésben hangsúlyozták, hogy az Oroszországból származó energiahordozók embargójának elutasítása túlmutat a hagyományos pártpolitikai törésvonalakon.



A felmérés rávilágított arra, hogy az ellenzéki összefogás szimpatizánsainak többsége (51 százaléka), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatóinak 58 százaléka, továbbá a Mi Hazánk Mozgalom szavazóinak 91 százaléka ellenzi az orosz földgáz és kőolaj elzárását, míg ez az arány a Fidesz-KDNP szimpatizánsai körében 92 százalék. Kijelenthető tehát, hogy az olajembargó kérdésében az ellenzéki szavazók többségi véleményét is a kormánypártok képviselik, és nem azok a kormánykritikus politikai erők, amelyekbe ez a választói csoport a bizalmát fektette - emelték ki.



"Megállapítható, hogy a magyarok jelentős többsége - a korábban mért adatokkal megegyezően - úgy gondolja, hogy az Oroszországgal szemben meghozott büntetőintézkedések az Európai Unió gazdasági helyzetét is negatívan érintik" - fogalmaztak.



A válaszadók 89 százaléka szerint az Oroszországra kivetett gazdasági szankciók inkább ártanak az Európai Uniónak, illetve az európai gazdaságnak, azonban 10 százalékuk úgy véli, hogy az említett lépések érdemben nem befolyásolják Európa gazdaságát - fűzték hozzá.



A pártszimpátia szerinti bontásban sem látható jelentős eltérés a kérdés megítélésében: a legnagyobb arányban a Fidesz-KDNP (92 százalék) és a Mi Hazánk Mozgalom (90 százalék) támogatói ítélik kedvezőtlennek a szóban forgó szankciókat az európai gazdaságra nézve, ugyanakkor az ellenzéki összefogás (86 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (87 százalék) szimpatizánsainak meggyőző többsége is ugyanezt a véleményt fogalmazta meg - áll a Századvég közvélemény-kutatásában.