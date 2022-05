Szerencsejáték

Környezetbarát sorsjegyeket vezetett be a Szerencsejáték Zrt.

Új, 100 százalékban újrahasznosított papír alapanyagból gyártott, környezetbarát sorsjegyeket vezetett be a Szerencsejáték Zrt., amelyre Magyarországon eddig még nem volt példa - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az Ökokaland sorsjegypár főnyereménye 50 millió, illetve 75 millió forint.



Hangsúlyozták, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai céljaival összhangban évről évre csökkenti ökológiai lábnyomát, ennek részeként a nemzeti lottótársaság 2021-ben 20 százalékkal kevesebb papírhulladékot termelt a megelőző évhez képest. A környezettudatosság növelése érdekében 2022-től további lépéseket tesznek, ennek eredményeképpen bevezetik az 1000 forintos Ökokaland és a 2000 forintos Ökokaland Extra sorsjegyét, amely már 100 százalékban újrahasznosított papírból készült.



Kiemelték, az Ökokaland és a prémium kategóriás Ökokaland Extra nem csak tematikájában, de megjelenésében is a fenntartható jövő fontosságát hirdeti.



A közlemény szerint a játékosok kifejezetten várták, hogy a sorsjegycsalád "zöld" kaparósokkal bővüljön, amelyet a társaság által elkészített piackutatás is visszaigazolt. A megkérdezettek 90 százaléka úgy nyilatkozott, hogy szívesen vásárolna egy környezetbarát kaparósból - írja közleményében a Szerencsejáték Zrt.