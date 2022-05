Ukrajnai háború

Csehország a magyar útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárok ellenőrzését kéri Budapesttől

Vít Rakusan cseh belügyminiszter felszólította csütörtökön magyar hivatali partnerét, Pintér Sándort, hogy Magyarország gyorsítsa fel a Csehország területén tartózkodó ukrajnai roma menekültek esetleges ukrán-magyar kettős állampolgárságának ellenőrzését, mert az ilyen státusú embereknek nincs jogosultságuk a menekülteket megillető segélyekre Csehországban.



Ezt maga Rakusan közölte csütörtökön Prágában újságírókkal azt követően, hogy a témáról telefonon egyeztetett a magyar belügyminiszterrel.



"Felkértem a magyar felet a vizsgálatok néhány napon belüli gyors és következetes elvégzésére, hogy a cseh fél hivatalosan megtudhassa, van-e vagy nincs az illető személyeknek magyar útlevelük" - jelentette ki Rakusan, akinek szavait a CTK hírügynökség idézte.



A miniszter továbbá elmondta: felhívta magyar partnere figyelmét arra, hogy Csehország a területén tartózkodó, magyar útlevéllel rendelkező ukrán menekülteknek felajánlja, hogy vonaton Magyarországra szállítja őket.



A prágai média szerint jelenleg a prágai vasúti főpályaudvaron többszáz ukrajnai roma tartózkodik, jórészt Kárpátaljáról, közülük állítólag sokan kettős ukrán-magyar állampolgárok. A belügyminisztérium szerint ők nem jogosultak a csehországi segélyekre, s a pályaudvaron a helyzet egyre csak romlik. A menekültek a várótermekben vagy a számukra kijelölt vasúti szerelvényekben tartózkodnak, kevés élelemmel és rossz higiéniai körülmények között. A problémáról már a közszolgálati Cseh Televízió is beszámolt hétfő esti híradójában.



A csehországi roma civil szervezetek közös levélben felszólították Petr Fiala miniszterelnököt: tekintettel a helyzet komolyságára és folyamatos romlására, hívja össze a kormány mellett működő roma tanács válságtanácskozását.



A prágai önkormányzat a probléma további súlyosbodásának megakadályozása céljából a héten a külvárosi Trója negyedben egy 150 személy befogadására alkalmas sátortábort építtetett. Stefan Hrib főpolgármester szerint ebben a sátortáborban helyeznék el azokat a menekülteket, akiknél ellenőrizni kell, hogy az ukrán mellett magyar állampolgársággal is rendelkeznek-e. Ha van magyar állampolgárságuk is, akkor Csehországban nem jogosultak semmilyen segélyre.



A belügyminiszter csütörtöki nyilatkozata szerint nekik a cseh állam felajánlja, hogy vonaton Magyarországra szállítják őket. A táborban legfeljebb 30 napig tartózkodhat valaki. Ez az állampolgárság ellenőrzésére megszabott maximális idő - jegyezte meg a miniszter.



Vít Rakusan szerint a folyamat felgyorsításáról és hatékonyabbá tételéről rövidesen tárgyal Martin Vondrásek cseh országos rendőrfőparancsnok és a magyar idegenrendészet igazgatója.