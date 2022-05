Gyász

Kábítószergyanús anyagot találtak Berki Krisztián mellett

Mint arról a ma.hu is beszámolt, pénteken reggel holtan találták Berki Krisztiánt a IX. kerületi otthonában.



A 24.hu úgy értesült, Berki Krisztián nem öngyilkos lett. A BRFK az üggyel kapcsolatos megkeresésükre azt közölte, hogy kábítószer gyanús anyagokat találtak a helyszínen, ezért emiatt büntetőeljárás is indul.



A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. Ezt elismételték a helyszínen tartott rendkívül szűkszavú sajtótájékoztatón is a hatóságok.



Sajtóértesülések szerint a szomszédok állítólag már több napja kiabálásokat és veszekedéseket hallottak a focikapusból lett médiasztár lakása körül.



Berki Krisztián halálhírét felesége, Berki Mazsi korábban már megerősítette.