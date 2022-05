Ukrajnai háború

Gulyás: az Oroszország elleni újabb szankciók hatása nem egyformán érinti az államokat

Az Oroszország elleni újabb szankciók gazdasági hatása a matematika eszközeivel világosan kiszámítható következményekkel járó döntés, amely nem egyformán érinti az államokat - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hír TV csütörtök esti műsorában.



Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország és Szlovákia van a legrosszabb helyzetben, a magyarok orosz kőolajnak való kitettsége körülbelül kétharmada a teljes kőolaj-felhasználásnak, a szlovákoknál ez az arány pedig még magasabb.



Rámutatott: a kőolajra és földgázra vonatkozó szankciók hatására 700 forintos benzin és 800 forintos gázolajár lenne, valamint Magyarország ellátásbiztonsága sem lenne garantálható. Ezért a kormány korábban is világossá tette, hogy nem tud támogatni "ezen a területen ebben a formában" szankciókat - mondta, hozzátéve, hogy ezt Orbán Viktor miniszterelnök is egyértelművé tette az Európai Bizottság elnökének írt csütörtöki levelében.



A tárcavezető hozzátette: Magyarország tartja magát azokhoz a szankciókhoz, amelyekről a versailles-i márciusi uniós csúcstalálkozón döntöttek, de ezek a kőolaj és a földgáz területét nem érintették.



Olyan szankciókat szabad elfogadni, ami annak fáj, akit büntetni akarunk és nem fáj jobban annak, aki egyébként büntetni akarja az Ukrajnával szembeni agresszió miatt Oroszországot - jegyezte meg Gulyás Gergely.



Később arról is beszélt: Bulgáriának, Szlovákiának és Csehországnak is "komoly aggályaik" vannak.



Miután teljes egységre van szükség, és enélkül szankciók nem fogadhatók el, ezért ha az Európai Bizottság fenn akarja tartani az egységet, amely a háború miatt az uniót jellemezte, akkor tárgyalni kell - jelezte a miniszter.



Gulyás Gergely hozzáfűzte: Magyarország pontosan el tudja mondani, hogy az országnak a helyzet mennyivel kerül többe, mint más tagállamoknak, miben más a helyzetünk, mennyi idő alatt és milyen költségekkel lehetséges az átállás és milyen költségek megtérítését várja el az uniótól Magyarország.