Egyeztetést szervezett az újpesti önkormányzat a Tungsram-dolgozók érdekében

Egyeztetést szervezett Budapest IV. kerületének önkormányzata az elbocsátásokra készülő Tungsram vezetésével, a cégnél működő szakszervezettel, a fővárosi önkormányzattal, illetve több ellenzéki országgyűlési képviselővel kedden az újpesti városházán.



Déri Tibor (Momentum), a kerület polgármestere a találkozót követő sajtótájékoztatón elmondta: a cég mintegy 1600 dolgozóját bocsátja el, akik közül 400-an az újpesti telephelyen dolgoznak.



Az egyeztetés célja az volt, hogy segítsenek a munkájukat elvesztő embereken új munkalehetőségekkel, állásbörzével, átképzésük elősegítésével - tette hozzá.



Kiss Ambrus (független) általános főpolgármester-helyettes kiemelte: a leépítésben érintetteknek egyrészt munkaerőpiaci tanácsadással tud segíteni a főváros, valamint felajánlott ezer üres álláshelyet cégeiknél.



Később kérdésre válaszolva elmondta: a BKV-nál, a Budapesti Közműveknél, a gyógyfürdőkben és a vízműnél is nagy számban vannak betöltetlen állások.



Varju László (DK) országgyűlési képviselő - az egyeztetésről a kormánypárti politikusokat hiányolva - úgy fogalmazott: itt az ideje, hogy a kormány, amelynek stratégiai partnere a Tungsram, elmondja, mit kíván tenni a dolgozók és a vállalat érdekében.



Ezért írásbeli kérdéssel fordult az innovációs és technológiai miniszterhez, és kérdését az új kormánynak is benyújtja.



A szintén a DK frakciójában ülő Barkóczi Balázs példaértékűnek nevezte a kerületi önkormányzat által összehívott megbeszélést.



Kanász-Nagy Máté LMP-s országgyűlési képviselő hangsúlyozta, most a munkavállalók problémájának megoldása a legfontosabb, de rámutatott a háttérben zajló globális folyamatokra, jelezve: Kína úgy szorítja ki az európai vagy a magyar termékeket a piacról, hogy közben "fittyet hány" a munkavállalói jogokra és a környezetvédelmi szempontokra.



Sallai Gábor, a Tungsram-dolgozók független szakszervezetének vezetője köszönetét fejezte ki az újpesti városvezetésnek, és reményét fejezte ki, hogy a többi gyárban is hasonló segítséget kapnak a dolgozók.



A Tungsram április végén jelentette be, hogy megszünteti a hagyományos világítástechnikai termékek gyártását, ezért év végéig 1600 dolgozóját elbocsátja.