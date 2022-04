Kormány-nyugdíj

Zsigó Róbert: az újabb emeléssel összesen 8,9%-kal nőnek a nyugdíjak

A kormány az év eleji 5 százalékos emelés után újabb 3,9 százalékos nyugdíjemelésről döntött, így összesen 8,9 százalékkal emelkednek a nyugdíjak - közölte a Miniszterelnökség családokért felelős államtitkára szombaton, a Facebookon.



Az oldalon megosztott, a kabinet honlapján megjelent közleményben Zsigó Róbert kifejtette, a kormány tizenkét éve családbarát kormányzást folytat, amelynek kiemelt eleme az idősek támogatása, megbecsülése, anyagi jólétük garantálása, ezt szolgálják az elmúlt napok kormányzati döntései is.



Hangsúlyozta: a nyugellátások és a nyugdíjszerű ellátások vásárlóértékének megőrzése érdekében idén július 1-jétől, januárig visszamenőlegesen, további 3,9 százalékkal emelkedik az ellátások összege. Az idősek anyagi biztonságát erősíti az élelmiszerárstop és a benzinárstop fenntartása is - tette hozzá.



Az államtitkár emlékeztetett: a kormány - az emelkedő inflációra tekintettel - idén januárban az idei költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 3 százaléknál nagyobb mértékben, 5 százalékkal emelte a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat. Mivel a háború és az európai energiaválság miatt az infláció már az első negyedévében ennél magasabb mértéket mutat, a kormány a nyugdíjak és egyéb ellátások júliusi kiegészítő emeléséről döntött, így a januári 5 százalékos nyugdíjemelésen felül további 3,9 százalékos kiegészítő emelésre számíthatnak az érintettek - fejtette ki Zsigó Róbert.



Közölte, az intézkedés több mint 2,4 millió nyugdíjast és nyugdíjszerű ellátásban részesülőt érint.

A kiegészítő emelés 2022 júliusától januárig visszamenőlegesen történik, így júliusban - az emelt összegű júliusi ellátáson felül - az első hat hónapra járó különbözetet egy összegben kapják meg a nyugdíjasok illetve más ellátásban részesülők - olvasható az államtitkár közleményében.



Zsigó Róbert aláhúzta, ugyanilyen mértékben, 3,9 százalékkal megtörténik a 13. havi nyugdíj vagy ellátás korrekciója is.



A családokért felelős államtitkár kiemelte, a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta már több mint 10 százalékkal nőtt, nominálisan pedig 59 százalékkal emelkednek a nyugdíjak a júliusi korrekcióval. Ezen felül a nyugdíjasok az elmúlt öt évben közel 900 milliárd forint extra kifizetést is kaptak Erzsébet-utalvány, rezsiutalvány nyugdíjprémium és 13. havi nyugdíj vagy ellátás formájában - fejtette ki.



Zsigó Róbert közölte, emellett a rezsicsökkentés, az árstopok szintén jelentős segítséget jelentenek a nyugdíjasoknak.



A kormány képviselőjének tájékoztatása szerint az elmúlt 12 év kormányzati politikája bizonyítja, hogy "betartottuk az idős honfitársainknak tett ígéretünket, megőriztük a nyugdíjak vásárlóértékét, sőt visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat is, amit a baloldali kormány elvett tőlük".