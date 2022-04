Kutatás

Az inváziós csípőszúnyogok feltérképezésében kéri a lakosság segítségét az ELKH kutatóközpont

Az inváziós csípőszúnyogok terjedésének feltérképezésében kéri ismét a lakosság segítségét az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK).



Az ÖK pénteki közleményében azt írta, 2019-ben indított Szúnyogmonitor projektjében idén is arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan figyeljék az inváziós csípőszúnyogokat, és ha ilyen fajt találnak, jelezzék azt a www.szunyogmonitor.hu weboldalon leírtak szerint.



Az emberre veszélyes kórokozókat, vírusokat is terjesztő, inváziós csípőszúnyogfajok hazai terjedésének felmérésére indított citizen science projekt többek között segíti a lakosságot a veszélyhelyzetek felmérésében, valamint támogatást nyújthat a megfelelő védelmi stratégiák kidolgozásához is - írta az ÖK.



Kifejtették, a három vizsgált faj - az ázsiai tigrisszúnyog, az ázsiai bozótszúnyog és a koreai szúnyog - opportunista, vagyis aktívan csípi az embert, a házi- és vadállatokat, a kétéltűeket, a hüllőket és a madarakat. Ezzel állatról emberre terjeszthetnek olyan kórokozókat, amelyeket a hazai csípőszúnyogfajok nem hordoznak.



Egy veszélyes inváziós csípőszúnyog által terjesztett kórokozó magyarországi megtelepedésének feltétele, hogy a vektorokból - azaz az inváziós fajokból - nagy egyedszámú stabil populáció legyen jelen az országban. A Szúnyogmonitor projekt egyik fő célja ezért az inváziós fajok hazai elterjedésének nyomon követése - hangsúlyozták.



A programban a kutatók arra kérik a lakosságot, hogy a fogás helyének és idejének megjelölésével küldjék el a talált szúnyogot az ÖK vácrátóti telephelyére, vagy küldjenek egy fényképet a rovarról a szunyog@ecolres.hu e-mail címre, illetve használják a szúnyogok monitorozása céljából létrehozott MosquitoAlert magyar nyelvű mobiltelefonos applikációt.



Az elektronikus és a postai levelekre a kutatók néhány napon belül, az applikáción keresztül beküldött adatokra kicsivel később adnak választ, de minden esetben visszajelzést küldenek arról, hogy melyik fajt észlelték. Ha nem inváziós csípőszúnyogról van szó, akkor részletesen kifejtik, hogy a beküldött példány miben különbözik az inváziósoktól.



A kutatók 2021-ben 1160 szúnyogot kaptak, melyek közül 407 volt ázsiai tigrisszúnyog, 86 ázsiai bozótszúnyog, 54 pedig koreai szúnyog. Az ázsiai tigrisszúnyogot legtöbbször Budapestről és környékéről jelentették, de szórványosan a Dunántúlon is jelen volt. A legtöbb ázsiai bozótszúnyogot is Budapestről és környékéről jelezték, de elszórtan Nyugat-Magyarországon és az északi országrészben is találtak ilyen fajt.



A legtöbb koreai szúnyogot pedig Budapest mellett a várostól északkeleti irányban található településekről kapták, valamint elszórtan a nyugati országrészből jelentették őket.