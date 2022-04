Véradás

Gál Szabolcs főtörzsőrmester hétfőn egy ejtőernyős gyakorlaton vett részt a szandaszőlősi katonai repülőtéren, amikor nagy sebességgel csapódott a földbe.

Továbbra is várják a véradókat a hétfőn balesetet szenvedett ejtőernyős katona kezeléséhez - közölte a Magyar Honvédség csütörtökön a Facebook-oldalán.



Mint írták: Gál Szabolcs főtörzsőrmester hétfőn egy ejtőernyős gyakorlaton vett részt a szandaszőlősi katonai repülőtéren, amikor nagy sebességgel csapódott a földbe. A tapasztalt katonasportolót súlyos sérülésekkel szállították kórházba.



Gál Szabolcs, a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottjának tagja, és már több mint 5500 ugrást hajtott végre - emelték ki.



A baleset körülményei egyelőre nem tisztázottak, a vizsgálat még folyamatban van - írták.



A főtörzsőrmesternek az orvosi beavatkozásokhoz és a gyógyulásához vérre van szüksége. Bár "kollégái már összefogtak a nemes ügy érdekében", az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai továbbra is várják az önkéntesek jelentkezését.



Gál Szabolcsot a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban, a budapesti Honvédkórházban kezelik. Az irányított véradáshoz szükségesek Gál Szabolcs egyes adatai is.



A neve mellett születési ideje: 1989.08.30., valamint TAJ-száma: 042934750 megadásával lehet célzottan Gál Szabolcs főtörzsőrmester kezelésére vért adni - ismertette honvédség.