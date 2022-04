Hírközlés

Európa egyik legnagyobb mérőlaborját hozza létre az NMHH

A technológia rohamos fejlődésének köszönhetően egyre több berendezés bocsát ki elektromos jeleket, tudni kell ezekről, nem károsak-e az egészségre, és milyen mértékben zavarják a többi eszközt. 2022.04.27 13:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb hírközlési mérőlaboratóriumát hozza létre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) - közölte Koltay András elnök a beruházás szerdai bokrétaünnepén, Budapesten.



A hatóság vezetője kifejtette: a technológia rohamos fejlődésének köszönhetően egyre több berendezés bocsát ki elektromos jeleket, tudni kell ezekről, nem károsak-e az egészségre, és milyen mértékben zavarják a többi eszközt. Használni csak azokat lehet, amelyek se emberre, se a hírközlési rendszerekre nem veszélyesek. Az ellenőrzés az NMHH feladata, laboratóriumaiba a mikrohullámú sütőtől a repülőgépmotorig bármilyen eszköz bekerülhet.



Koltay András hozzátette, hogy az elektromágneses hullámok műszeres vizsgálata különleges épületszerkezeti és szigetelési megoldásokat követel meg. Várakozása szerint a számos kisebb labort és irodákat is befogadó komplexum hosszú távon biztosítani fogja a szükséges kapacitásokat, és alkalmas lesz olyan készülékek vizsgálatára is, amelyek ma még nem léteznek.



Az NMHH laboratóriumai az oktatás és a szakemberképzés előtt is nyitva állnak majd, egyetemi együttműködések keretében a jövő hírközlési szakemberei szerezhetnek itt gyakorlatot, távközlési cégek számára szintén biztosítanak mérési-vizsgálati lehetőséget.



A változás állandó, szinte naponta jelennek meg új technológiák és szolgáltatások, az NMHH ezért folyamatosan készül a jövő feladataira minden területen, a fogyasztóvédelemtől a piacszabályozáson át a hírközlésig - mondta Koltay András.



Az NMHH beruházásában létrejövő, 15 ezer négyzetméter alapterületű fővárosi épület az év végére készül el. A hatóság 2023 elején kezdheti meg a munkát az új laborokban.