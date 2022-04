Jog

Sikkasztás miatt börtönbüntetésre ítéltek egy komlói közös képviselőt

Első fokon három év tíz hónap börtönbüntetést szabott ki a Komlói Járásbíróság egy helyi nőre, aki társasházak közös képviselőjeként több mint 200 millió forintos kárt okozott 59 társasháznak öt év alatt. 2022.04.23 06:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Pécsi Törvényszék csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, hogy a nő 2012 januárjától 2017 áprilisáig látta el az érintett komlói társasházak vagyonkezelői kötelezettségeit, rendelkezett a bankszámlák és házipénztárak felett.



A társasházak számláiról rendszeresen saját céljaira vett fel készpénzt, de előfordult, hogy jogosulatlan utalásokat teljesített saját lakossági folyószámlájára. Az összegeket részben ismeretlen célra, részben az általa képviselt más társasházak részére fizette be az okozott hiány leplezése érdekében. Emellett a társasházak házipénztárában található összegeket is eltulajdonította.



A nő 59 társasháznak több mint 200 millió forint kárt okozott bő öt év alatt.



A vádlottat - egyebek mellett - 251 rendbeli, nagyrészt folytatólagosan elkövetett sikkasztás, kétrendbeli hűtlen kezelés és 170 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt ítélték el halmazati büntetésül három év tíz hónap börtönre. Emellett csaknem nyolcvanmillió forint erejéig vagyonelkobzást is elrendeltek ellene.



Az ügyész, a vádlott és védője is három munkanapot tartott fenn a fellebbezés esetleges bejelentésére, így az ítélet nem jogerős.