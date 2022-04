Ukrajnai háború

Soltész: jelesre vizsgázott a nemzet a menekültek megsegítésében

Jelesre vizsgázott a magyar nemzet az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésében, miközben "sokszor az ukrán politika egy része, köztük az ukrán elnök részéről nemtelen támadások történtek Magyarországgal szemben" - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Beregsurányban.



Soltész Miklós, miután végigjárta a határ mentén kialakított öt segítőpontot, a közmédiának nyilatkozva méltatta azt az összegfogást, amelynek keretében a rendészeti szervek, az önkormányzatok, a kormányhivatalok, a karitatív szervezetek és sok-sok önkéntes részt vett a menekülők, a szenvedő emberek megsegítésében.



Tették ezt a nemtelen támadások ellenére, "annak ellenére, hogy a magyar választási rendszerbe is bele akartak avatkozni, és annak ellenére is, hogy az elmúlt években, sajnos, a Kárpátalján élő magyarságot sok-sok támadás, sok-sok olyan döntés érte, amelynek következtében az életüket megnehezítették" - hangoztatta.



Hozzátette: "de mi nem azt néztük, hogy az ukrán politika egy része hogyan viselkedik velünk szemben, illetve a magyar emberekkel szemben, hanem sokkal inkább az embereket, a szenvedőket néztük, és az hiszem ebből jelesre vizsgázott a nemzet".



A menekültek fogadásában, ellátásában, elszállásolásában jeleskedők méltatása mellett Soltész Miklós kitért a magyar médiára is, amelynek a többsége szerinte "objektíven, szépen számolt be a hatalmas összefogásról".



Az államtitkár arról is beszélt, hogy amikor 45 napja elhatározták a határ menti öt segítségpont, valamint a budapesti és másutt létesített segítségpontok megnyitását, még nem tudták, hogy 300 ezer emberen kell segíteni, és Magyarországra közel 600 ezer ember érkezik.



Szóvá tette ugyanakkor, hogy a magyar helytállás mellett "eddig túl sok nemzetközi, hivatalos segítségre nem nagyon számíthattunk".



Soltész Miklós reményét fejezte ki, hogy akár a brüsszeli bürokrácia, akár más nemzetek vezetői felismerik, hogy azt a hatalmas feladatot amelyet öt ország - Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Moldávia - végrehajtott, "egy kicsit kellene segíteni".



A Záhony, Lónya, Barabás, Tiszabecs és Beregsurány településeken kialakított segítségpontokon szerzett tapasztalatait összegezve Soltész Miklós azt mondta, az elmúlt napokban csökkent, vagy stagnált az érkezők száma, így a húsvéti ünnepek alatt némileg a segítők is pihenhetnek.



Azt azonban nem lehet tudni, hogy lesz-e újabb menekülthullám, ezért a segítségpontokat fenntartják, a Magyarországra érkezőknek továbbra is segítenek - mondta Soltész Miklós Beregsurányban az MTI-nek.