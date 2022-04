Önkormányzat

Karácsony: a Lánchídtól délre teljesen autómentes lesz a pesti alsó rakpart

A Lánchídtól délre teljesen autómentes lesz a pesti alsó rakpart - jelentette be a Telexnek adott, szerdán megjelent interjújában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, ez programjának része.



Budapest vezetője közölte: ennek bejelentésével várnia kellett eddig a hétig, "felismerve azt, hogy lehet, nem a kampány a legjobb időpont rá".



"Nem akartam, hogy bizonyos jelöltek azt gondolják, az ő választási esélyeiket ez bármilyen módon befolyásolja. Nekem meggyőződésem, hogy nem befolyásolta volna, de most már ezen túl is vagyunk, a főváros pedig végrehajtja a programját" - tette hozzá.



Karácsony Gergely a budapesti városvezetés feladatmegosztásán alapvetően nem szeretne változtatni, mert ez "egy elég jól működő konstrukció volt eddig".



Hozzátette: sajnálná, ha az országos listán parlamentbe jutott Gy. Németh Erzsébet (DK) főpolgármester-helyettes az Országgyűlésben folytatná, mert a városvezetés mostani egysége "valódi egység".



Karácsony Gergely kitért arra is: szerinte az országgyűlési választáson szövetségben induló ellenzéki pártok vereségét nem az összefogás, hanem annak hiánya okozta.



"Az az egység, amit kiírtunk a plakátokra, nem jött létre politikai, tartalmi, bizalmi értelemben, de erre lehet, hogy nem is volt idő" - fogalmazott.



"Irgalmatlanul nehezen állt össze a közös kampány, a program, és a pártelitek szintjén nagyon sok belső feszültség volt". Ezek a belső törésvonalak, az erőfeszítések ellenére, látszottak, és nagymértékben "karcolták a kormányzóképesség látszatát" - tette hozzá.



Az ellenzéki politikus szerint a kampány során abból vontak le téves következtetést, hogy elkötelezettebbnek és aktívabbnak látták szavazóikat. Azt gondolták többen is vannak.



"A kampány megmutatta, hogy két rendkívül tudatos politikai tábor van, a miénk nyilván sokkal kevesebb információ alapján hoz tudatos politikai döntéseket, a másik, az adófizetői ezermilliárdokból épített buborék pedig azt biztosítja, hogy mindenhova eljusson az üzenet" - fogalmazott.

A főpolgármester problémát lát abban is, hogy "elitistává" vált az ellenzéki üzenet. Azt is elmondta, hogy amikor még 2019-ben az önkormányzati kampányban járták a várost, a Havanna lakótelepen egy politikustársa, akinek a nevét nem árulta el, azt mondta: "Havannában már volt, de a Havanna lakótelepen még soha".



A Párbeszéd politikusa szerint az ellenzéki összefogás is csak elitista szemszögből adott válaszokat a jövőre.



A szociális biztonságot garantáló program teljesen elsikkadt a kampányban - tette hozzá Karácsony Gergely.



Azt mondta: "most mindenki a maga a fenekét védi, és van egy blame-game, hogy akkor most ki a hibás". Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a lelke mélyén azért mindenki feltesz magának kérdéseket.



"Én biztosan" - tette hozzá.



Karácsony Gergely szerint az ellenzéken belül a következő két évben arról fog szólni a politikai harc, hogy ki "viszi a zászlót".