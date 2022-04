Önkormányzat

Fővárosi Közgyűlés - Az ukrajnai menekülteket megsegítő intézkedésekről döntöttek a képviselők

A Fővárosi Közgyűlés elítélte az Ukrajnában zajló háborút kirobbantó orosz agressziót és támogatásáról biztosította Beregszászt, Budapest testvérvárosát. 2022.04.13 14:01 MTI

Az ukrajnai menekülteket megsegítő intézkedésekről döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdai rendkívüli ülésén a szervezeti és működési szabályzat (szmsz) és a költségvetési rendelet módosításával.



Az ukrajnai háború miatt menekülők megsegítéséről szóló - a főpolgármester, Karácsony Gergely által jegyzett - előterjesztés elfogadásával a Fővárosi Közgyűlés elítélte az Ukrajnában zajló háborút kirobbantó orosz agressziót és támogatásáról biztosította Beregszászt, Budapest testvérvárosát. A javaslatot egyhangúlag fogadták el a képviselők.



A rendkívüli ülést az indokolta, hogy az országgyűlési választások előtti - a március 30-ára tervezett - rendes közgyűlési ülést nem hívták össze.



A testület szerdán kiegészítette az önkormányzat önként vállalt feladatait a háború elől menekülők megsegítésével, és ehhez kapcsolódóan a főpolgármester döntési jogosultságát is.



Továbbá módosították a költségvetési rendeletet is a menekültek ellátásával, a testvérváros Beregszász segítésével kapcsolatos feladatok finanszírozására, valamint pontosították az adományok fogadására megnyitott önkormányzati alszámla szabályait. Határoztak arról is, hogy a menekülteket elszállásoló Menedékház Alapítvány támogatását megemelik tízmillió forinttal.



A közgyűlés döntött arról is, hogy a fővárosi önkormányzat az Ukrajnából érkezettek helyzetének további javítása érdekében együttműködik a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal és a Magyarországi Terre des Hommes Alapítvánnyal. Az előbbi tíz hordozható wifi eszközt és tíz, korlátlan adatforgalommal feltöltött SIM kártya határozott időtartamú használatát biztosítja a menekülteknek. Az utóbbi alapítvány pedig különböző szolgáltatásokat biztosít térítésmentesen az Ukrajnát elhagyni kényszerült embereknek.



Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes elmondta, eddig több ezer menekültet szállásoltak el, és több mint ötvenezer adag ételt osztottak szét.



Napirend előtt Karácsony Gergely főpolgármester közölte: az országgyűlési választáson egyértelmű választói akarat nyilvánult meg, és ez új kereteket szab annak, hogyan tud együttműködni a főváros a kormánnyal. Felvetette, az, hogy a fővárosban 18-ból 17 választókerületben nyertek, "van-e akkora győzelem, ami a Holdról is látszik, vagy legalább a Karmelita-kolostorból".



Mint mondta, a budapesti választópolgárok és az ország más településein élők nem egyféleképpen ítélték meg, milyen kormányra van szüksége az országnak. Leszögezte: Budapest a nemzet fővárosa, és bár azokat az értékeket képviseli, amelyek "kevésbé kelendőek", nem városállam, nem akar elszakadni, a nemzet fővárosa akar lenni.



Az is világos, hogy Budapest nem lehet bűnös város, mert a budapestiek más értékek mellett tettek hitet - fogalmazott, hozzátéve: Budapest "nem is fejőstehén", nem lehet a nemzet fővárosát magára hagyni, mert aki elveszi a forrásait, az "a nemzet egészét támadja".

A főpolgármester arra kérte a megválasztott budapesti képviselőket - akiknek egy része meg is jelent az ülésen -, hogy ne feledkezzenek meg a nemzet fővárosáról, amikor parlamenti munkájukat végzik.



Elmondta: a megválasztott országgyűlési képviselőkkel törvényjavaslatot dolgoznak ki arról, hogyan biztosíthatók a 150. születésnapjára készülő Budapest működéshez szükséges források, és érintenek olyan aktuális ügyeket is, mint a Fudan-törvény hatályon kívül helyezése.



Karácsony Gergely szólt arról, hogy az önkormányzati ciklus felénél tartanak, és büszkék a fejlesztésekre, amelyeket az elmúlt 2,5 évben elértek, "de pénz nélkül senki nem tud csodát tenni". Mint mondta, a költségvetési rendelet elfogadásakor a pisztoly ott volt a halántékuknál, most is ott van, de "még nem húzták meg a ravaszt".



Jelezte: a költségvetésben szerepelnek olyan bevételek, amelyekre mindenképpen szükség van a működőképesség megőrzése érdekében, ilyennek nevezte az iparűzési adó kompenzációját, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormány egyes önkormányzatoknak kompenzálja a kieső pénzt, a fővárosnak pedig nem. Szükségesnek nevezte a BKV-nál az energiaár-robbanás miatti 17 milliárd forintos pluszkiadás kompenzációját is.



Karácsony Gergely azt mondta, a fővárostól az elmúlt bő 2,5 évben "csillagászati összegű", közel 200 milliárd forintos forrást vontak el. Közölte, a főváros elindítja a 30 milliárdos hitelfelvételi eljárást, ehhez kérte az állam engedélyét. Megjegyezte, a világgazdaság recesszióba kerülhet, "pokoli nehéz 2,5 év következik", akkor is, ha sikerül másfajta partnerséget kialakítani a kormánnyal.



Wintermantel Zsolt (Fidesz-KDNP) szerint a magas részvétel egyértelmű és erős felhatalmazást jelent, határozott üzenet a választópolgároktól. Mint mondta, abban nincs semmi meglepő, hogy a fővárosi választókerületek szinte mindegyikében "a Gyurcsány Ferenc által összeterelt, összedrótozott baloldal nyert", ez jellemző a fővárosokra, de - hívta fel a figyelmet - a fővárosban a Fidesz erősödése "több mint szembetűnő", a két párt támogatottsága közötti olló már csak pár százalék.



Szerinte Karácsony Gergelynek el kellene gondolkodnia azon, 2,5 éves szereplése mennyiben járult hozzá a baloldal ilyen mértékű gyengüléséhez és a Fidesz jelentős erősödéséhez. Wintermantel Zsolt hozzátette: nem sokat segített a fővárosi önkormányzatnak, hogy "Gyurcsány Ferenc és neje feltörölte a főpolgármesterrel a politikai színpadot". Szerinte Karácsony Gergely minden megmozdulásával lejáratta, nevetségessé tette magát és a főpolgármesteri posztot.



Szerinte a főpolgármester nem tiszteli a budapestieket, nem áll ki a sajtó elé, antidemokratikus a közgyűlés működése, és úgy vélte, Karácsony Gergelynek többet kellene foglalkoznia Budapesttel, "ideje lenne dolgozni". Hozzátette: a baloldal nem érti a valóságot, nem akarja érteni a tényeket, embereket és az igazságot.