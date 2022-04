Választás 2022

Karácsony: akkorát buktunk, mint az üveges tót

A főpolgármester szerint szerint most mindenki saját magát védi az ellenzéki oldalon. 2022.04.13 09:15 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Az ég szerelmére, akkorát buktunk, mint az üveges tót. Tehát akinek ezek után nincs felelősségérzete az ellenzéki oldalon, aki nem tesz fel magának kérdéseket, vagy aki úgy érzi, hogy mindent jól csinált, az szerintem pszichopata. És én nem gondolom, hogy bárki az lenne közülünk" - fogalmazott a főpolgármester a Telexnek adott interjúban.



Karácsony Gergely szerint most mindenki saját magát védi az ellenzéki oldalon, és másokat hibáztat a kudarcért, ő azonban reméli, hogy a lelke mélyén azért mindenki feltesz magának kérdéseket. "Én biztosan" - jegyezte meg.



De beszélt arról is, hogy a kampány megmutatta: két rendkívül tudatos politikai tábor van Magyarországon. "A miénk nyilván sokkal kevesebb információ alapján hoz tudatos politikai döntéseket, a másik, az adófizetői ezermilliárdokból épített buborék pedig azt biztosítja, hogy mindenhova eljusson az üzenet" - magyarázta Karácsony, hozzátéve: az, hogy "az ellenzék háborúpárti", pár nap alatt brutális módon átment ezen az óriási buborékon, megmutatva a propagandagépezet hatékonyságát. "A személyes környezetemben is egészen megdöbbentő módon érvelnem kellett, és elmagyaráznom, hogy az ellenzék nem háborúpárti" - árulta el a főpolgármester, aki szerint a vereséget nem az összefogás, hanem éppen annak hiánya okozta.