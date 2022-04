Választás 2022

Toroczkai: ádáz és kemény ellenzéke leszünk a kormánynak, ha ártana Magyarországnak

Ádáz és nagyon kemény ellenzéke lesz a Mi Hazánk Mozgalom a kormánynak, ha olyan lépéseket tesz, amelyek ártanak Magyarországnak - mondta a mozgalom elnöke kedd reggel az M1 aktuális csatorna műsorában.



Toroczkai László szerint "elképesztő" elhallgatás és cenzúra övezte a párt kampányát, példaként megemlítette, hogy a Facebook törölte az oldalukat, sőt kibertámadás érte a honlapjukat. "Tehát sorolhatnám, hogy milyen módon próbálták megakadályozni, hogy parlamentbe kerüljünk" - tette hozzá.



A politikus rendkívül fontosnak tartja, hogy a megszerzett hét mandátumuknak köszönhetően sikerült parlamenti frakciót alakítaniuk és bekerülhetnek a bizottságokba. Így hasonló méretű lesz a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti frakciója, mint például a Jobbiké - hívta fel a figyelmet.



"Mi egy egészen újfajta párt vagyunk és új színt viszünk majd - azt gondolom - az Országgyűlés munkájába; szerintem óriási szükség volt már végre egy olyan pártra, amely nem úgy működik, mint akár a Fidesz, akár ezek a balliberális pártok" - fogalmazott Toroczkai László.



Szerinte a balliberális pártok úgy működnek, hogy bármilyen javaslat érkezik egy másik párttól, azt lesöprik az asztalról.



Hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy Magyarországnak jobb legyen, ezért ami "jó javaslat" a magyarok és az ország számára, azt elképzelhető, hogy támogatni fogják a Mi Hazánk képviselői is.



Toroczkai László szerint azért alapították a pártot, mert úgy látták, hogy szükség van egy "harmadik erőre" a parlamentben, de ez azt is jelenti, hogy lehetnek olyan ügyek, amelyekben együtt szavaznak a kormány-, illetve az ellenzéki pártokkal.



A politikus a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, nagyon jó volna, ha lennének olyan törvényjavaslatok, amelyeket akár egységesen megszavaznának a parlamenti pártok.



"Az a színház, ami nagyon sokszor már teljesen méltatlan a nemzet templomához, a világ legszebb Parlamentjéhez (...), ez a fajta politizálás biztos, hogy távol áll tőlem és távol fog állni a Mi Hazánk Mozgalomtól. Mi szeretnénk tényleg komolyan venni azt, hogy ilyen óriási felhatalmazással - hiszen egy nagyon magas választási részvétel tükrében - tudtunk nagyon simán bejutni a parlamentbe" - fogalmazott Toroczkai László.