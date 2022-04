Választás 2022

Toroczkai: a baloldal, a román titkosszolgálat és a Fidesz is állhat az Erdélyben kidobott levélszavazatok mögött

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke elképzelhetőnek nevezte, hogy a baloldal, a román titkosszolgálat, vagy akár a Fidesz is állhat a Marosvásárhellyel szomszédos Jedden, egy illegális szemétlerakóban talált, részben elégetett levélszavazatok ügye mögött.



Toroczkai László szombati budapesti, a képviselői irodaház előtt tartott sajtótájékoztatóján elmondta: Erdélyből kaptak információt arról, hogy egy zsákot találtak magyarországi szavazólapokkal, és ezeken a többi között a Mi Hazánkra leadott szavazatok láthatóak.



"Szkeptikusak vagyunk és el tudjuk képzelni a baloldalról, a balliberális oldalról, a román titkosszolgálatról, a Fideszről is azt, hogy akár egy ilyen ügy mögött állnak" - fogalmazott a politikus.



Hangsúlyozta: a Mi Hazánk Mozgalom az alakulása óta mindig az igazságot szerette volna feltárni, ezért utazott a helyszínre a marosvásárhelyi származású Balde Gyula, aki a párt képviselőjelöltje a Bács-Kiskun megyei 4. számú választókerületben.



Balde Gyula elmondta: csütörtökön döntött a párt elnöksége arról, hogy utazzon a helyszínre, hogy tájékozódjon a megtalált ívekről.



Közölte: az íveket egy helyi lakos találta meg, ő értesített egy újságírót, aki hívta a rendőrséget. Másnap, pénteken már elérhetősége volt ahhoz a rendőrhöz, aki az üggyel foglalkozott, ám amikor felhívta, arról kapott tájékoztatást, hogy mivel csütörtökön a román ügyészség büntetőeljárást rendelt el az ügyben, nem nézheti meg a szavazólapokat, csak ügyészi engedéllyel. Ekkor az ügyészséghez fordult, ahonnan megfogalmazása szerint "lepattintották" azzal, hogy írásban forduljon hozzájuk, és jelezze azt is, hogy milyen minőségben kéri az indítványát.



Balde Gyula hozzátette, a hatóságnak bemutatta a pártigazgató által aláírt, román nyelven kiállított meghatalmazását, valamint egy román jogász ismerősével románul megfogalmazták a büntetőfeljelentést is, amelyet a párt nevében és képviselőjelöltként ő maga is megtett pénteken. Az ügyészségtől azt kérte, még aznap kapjon választ, a hatóság elutasító döntését délután 14 órakor tudta meg.



"Véleményem szerint politikai nyomásra és sugallatra" utasították el a feljelentést - mondta a képviselőjelölt, aki ismertette: a hatóság arra hivatkozva hozta meg döntését, hogy sem a Mi Hazánk, sem ő mint képviselőjelölt közvetlenül nem érintett a büntetőeljárásban. Péntek délután már nem volt módja fellebbezni a döntés ellen, ezért nem tudott betekinteni az ügy irataiba.

Elmondta: az volt a céljuk, hogy megnézhesse a szavazólapokat, és meggyőződhessen arról, valódiak-e, vagy csak fénymásolatok és provokáció történt.



Toroczkai László szerint a Balde Gyula által elmondottak konklúziója, hogy a román hatóságok ezzel akadályozzák az ügy felderítését. "Azt nem fogadjuk el, hogy a Mi Hazánk Mozgalom nem érintett közvetlenül az ügyben" - fogalmazott, utalva arra, hogy a román lapok által között fotókon a pártjukra leadott szavazatokat is tartalmaztak az ívek.







A pártelnök szerint bár konkrét eredménnyel nem zárult a helyi tájékozódásuk, de egyértelművé vált, hogy "a politika által motivált ügyről van szó", és "nem engedték az egyértelmű és tiszta feltárását ennek az ügynek".



Fenntartjuk azt a véleményünket, hogy "ez lehet akár balliberális oldalról provokáció, akár még a román titkosszolgálattal, hatósággal együttműködve is, és lehet akár természetesen a Fidesz részéről is, hiszen itt ellenzéki szavazatokról volt szó" - mondta.



Szólt arról is, hogy a vasárnapi választáson figyelni fogják a választások menetét. "Minden okunk megvan arra, hogy óvatosak, éberek legyünk" - jegyezte meg, hozzátéve: a párt 2500 szavazatszámlálót delegált a választásokra, valamint mobil csapataik kamerákkal felszerelve autókkal és mikrobuszokkal próbálják kiszűrni, rögzíteni azt, ha esetleg láncszavazás, szervezett utaztatás történne.



Megemlítette azt is, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői megkeresték a Mi Hazánk Mozgalmat, miután a Facebook elérhetetlenné tette a párt oldalát. A kért információkat eljuttatták a képviselőknek.



A politikusok az MTI kérdésére elmondták: fellebbeznek a román ügyészség elutasító döntése ellen.