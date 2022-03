Ukrajnai háború

Szijjártó: a legfontosabb az, hogy kimaradjunk ebből a háborúból

Nekünk, magyaroknak a legfontosabb az, hogy kimaradjunk ebből a háborúból - írta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter jelezte: csütörtökön tartják a NATO keleti szárnyán elhelyezkedő országok (V4, a balti államok, Románia és Bulgária) külügyminisztereinek találkozóját Pozsonyban. A napirenden az ukrajnai háború szerepel. Kiállunk Ukrajna mellett, minél előbb békét szeretnénk - olvasható a bejegyzésben.



"Nekünk, magyaroknak a legfontosabb az, hogy kimaradjunk ebből a háborúból. Megvédjük Magyarországot, megvédjük a magyar embereket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne keveredjünk bele a háborúba. Ezért döntöttünk úgy, hogy nem szállítunk fegyvert és nem is engedjük át hazánk területén a fegyverszállítmányokat" - hangsúlyozta a tárcavezető.



Hozzátette: más közép- és kelet-európai országok másként döntöttek. "Ez nem a mi döntésünk, hanem az övék, ezért azt tiszteletben tartjuk, ugyanakkor elvárjuk, hogy ők is tartsák tiszteletben a mi döntésünket" - emelte ki.



Szijjártó Péter szerint a külügyminiszteri találkozón beszélni fognak az energiaellátás biztonságáról is, amit kulcskérdésnek nevezett egész Európában.



"Mi semmiképpen sem fogjuk engedni, hogy bárki a magyar emberekkel fizettesse meg a háború árát, ezért nem járulunk hozzá a földgáz- és a kőolajszállítások szankcionálásához. Szerencsére nem vagyunk egyedül, több (főleg nyugat-európai) ország képvisel ebben a kérdésben ésszerű álláspontot" - fogalmazott Szijjártó Péter.