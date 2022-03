Ukrajnai háború

Ökumenikus segélyszervezet: a menekülteket segítő munka magasabb szintre emelte az együttműködést a Tescóval

Eddig mintegy 125 millió forint értékű támogatás érkezett a vállalattól, és a két fél az Ukrajnából érkezők foglalkoztatásában is szorosan együtt dolgozik. 2022.03.30 14:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrajnai menekülteket segítő közös munka az elmúlt hetekben még magasabb szintre emelte az Ökumenikus Segélyszervezet és a Tesco közti együttműködést - közölte az MTI-vel a segélyszervezet szerdán, tudatva: eddig mintegy 125 millió forint értékű támogatás érkezett a vállalattól, és a két fél az Ukrajnából érkezők foglalkoztatásában is szorosan együtt dolgozik.



Közleményükben azt írták: az Ökumenikus Segélyszervezet a Tesco egyik legrégebbi stratégiai partnere, amelynek munkáját az áruházlánc az elmúlt több mint tíz évben számos sikeres adománygyűjtő kampánnyal támogatta. A munkatársaknak és a vásárlóknak köszönhetően a vállalat eddig több mint egymilliárd forinttal járult hozzá a szervezet programjainak megvalósításához.



Emlékeztettek: február végén a Tesco az elsők között reagálva indított útjára egy kamionnyi tartós élelmiszert az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviselete számára, amit azóta továbbiak követtek, eddig összesen több mint 5,5 millió forint értékben.



Az áruházlánc emellett kuponos adománygyűjtő-kampányt is indított, és a vásárlók által megvásárolt adománykuponokból befolyt bevételt megduplázta. A vállalat így összesen 103 millió forinttal támogatta a szervezet munkáját a Határtalan Segítség programban.



A közlemény idézte a Tesco Magyarország vezérigazgatóját, aki úgy fogalmazott: "az Ukrajnában zajló háborúhoz hasonló krízishelyzetek mutatják meg, hogy milyen fontosak a stratégiai megállapodások". Hozzátette: az ilyen típusú, hosszú távú együttműködésekben olyan kölcsönös bizalom, megértés, egyetértés és kapcsolatrendszer épül fel, ami nélkülözhetetlen, amikor gyors és hatékony lépésekre van szükség. Úgy fogalmazott, nem csupán stratégiai partnerek a segélyszervezettel, hanem "bajtársakká váltak".



Az áruház ruházati márkája, az F&F is bekapcsolódott a Határtalan Segítség programba. Március 18-án több mint 10 millió forint értékű ruhaadományt, köztük baba- és gyermekruhákat juttatott el a segélyszervezetnek, amellyel szintén az Ukrajnából érkező menekülőket segítik.



Azoknak, akik közép- és hosszú távon terveznek Magyarországon maradni, az áruházlánc a budaörsi központi irodában, a budapesti Tesco Business Services központban, illetve a fővárosi és határmenti áruházakban, valamint logisztikai központokban kínál majd munkalehetőséget. A jelentkezőknek a Tesco segítséget fog nyújtani a foglalkoztatáshoz szükséges hivatalos iratok ügyintézésében, illetve támogatni fogja az ezzel kapcsolatos költségek fedezését - írták.



A közlemény Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatóját is idézte, aki többek közt arról beszélt, hogy legutóbb épp a BOK csarnokban kialakított tranzitváróban tartózkodó, illetve átutazó menekültek ellátásához kaptak a Tescótól mintegy 6,3 millió forint értékű élelmiszer-felajánlást.