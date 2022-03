Koronavírus-járvány

NNK: továbbra is enyhén emelkedik az örökítőanyag-koncentráció a szennyvízben

Továbbra is enyhén emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ kedden a honlapján.



Azt írták, a szennyvízmintákban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos szinten továbbra is enyhe emelkedést mutat.



A megyeszékhelyek több mint felében - Budapesten, Kecskeméten, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szombathelyen, Tatabányán és Zalaegerszegen - emelkedő tendencia figyelhető meg, csökkenés egyik vizsgált városban sem tapasztalható. A koncentrációk Szekszárd és Veszprém kivételével minden vizsgált településen az "emelkedett" tartományba esnek.



Az NNK arra kérte azokat, akik még nem adatták be a koronavírus elleni védőoltást, hogy tegyék meg mielőbb, akiknek pedig a második oltását követően eltelt több mint négy hónap, éljenek a megerősítő oltás lehetőségével.