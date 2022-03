Rendőrség

Pintér: erős a rendvédelmi szervek elismertsége

Magyarországon a rendvédelmi szervek társadalmilag elismert hivatásrendek - hangsúlyozta a belügyminiszter a Rendészeti Integrált Központ épületkomplexumának átadóján hétfőn Sopronban.



Pintér Sándor elmondta: az önkormányzatok, az iskolák vezetői, a szülők és a tantantestületek értékítélete, valamint a közvélemény-kutatások alapján a rendőrség és a katasztrófavédelem állománya vezeti az ország bizalmi elfogadottsági sorrendjét. Ez az általános feladatok magas szintű teljesítésének, továbbá a veszélyhelyzetben, az illegális migrációval szemben, a pandémia idején, vagy jelenleg az ukrán menekültek segítésében nyújtott kimagasló helytállásnak köszönhető - fűzte hozzá.



"Büszkék lehetünk az elért eredményekre, az elénk tornyosuló kihívásokra adott válaszokra, rendvédelmi szerveink" helytállására - hangoztatta a miniszter.



Kitért arra is: a Rendészeti Integrált Központ megépítésével lehetővé vált, hogy a soproni rendőrség és tűzoltóság munkatársai teljesítményükhöz méltó környezetben végezzék mindennapi munkájukat.



Pintér Sándor beszélt arról is, hogy Sopron az elmúlt kormányzati ciklusban "lenyűgöző módon fejlődött". Példaként említette az M85-ös gyorsforgalmi út megépítését, a történelmi belváros rekonstrukcióját, oktatási, egészségügyi fejlesztéseket, valamint a Lőver programot.



Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje Győr-Moson-Sopron megye 4. választókerületében azt hangoztatta, hogy a megyei jogú városok között Sopron az egyik legbiztonságosabb város. Az ország első Rendészeti Integrált Központjának alapkövét tavaly júniusban tették le, az épületkomplexumban 21. századi körülmények között dolgozhatnak a rendőrök és a tűzoltók is.



Kiemelte: kihívásokkal teli időszakban élünk, "józanságra, stratégiai gondolkodásra, nyugalomra és erőre van szükségünk". Olyan vezetőkre és emberekre van szükség, "akik készek a haza és a polgárok szolgálatába állni" - tette hozzá.



Hangsúlyozta azt is, hogy a soproniak mögött szép évek állnak, "de a java még előttünk van".



Kovács István országos gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, a mintegy 11 milliárd 293 millió forintból elkészült komplexumban a Soproni Rendőrkapitányság és a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai mellett az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és Nemzeti Védelmi Szolgálat területi kirendeltségei is helyet kaptak.



A komplexum mintegy 11 500 négyzetméter alapterületű, egyebek mellett építettek hozzá mélygarázst, többfunkciós sportpályát, akadálypályát és mászófalat. Az udvaron lehetőség van a tűzoltószerek töltésére, gyakorlatozásra, az épület alagsorában pedig egy 25 méteres, fedett lőtér alapelemeit építették ki, amely a jövőben folyamatosan fejleszthető - mondta.